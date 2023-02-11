https://sputnikarabic.ae/20230211/دوي-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-القطاع-1073391856.html

دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من القطاع

دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض "القبة الحديدية" لصاروخ أطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T17:54+0000

2023-02-11T17:54+0000

2023-02-11T17:54+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" قد نجحت في التصدي لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "ناحل عوز" الواقعة بغلاف غزة، في وقت أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.وسمع مستوطنو غلاف غزة دوي صافرات الإنذار، وأصوات انفجار، في وقت لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، حيث أوضح مجلس "شاعر هنيغف" المستوطنة الواقعة في منطقة الغلاف، أنه "بعد التفتيش، لم يتم العثور على أي بقايا لأي صاروخ ولا يوجد أي ضرر جسدي أو أضرار بالممتلكات".وفي سياق متصل، قُتل شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، برصاص مستوطن إسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع 2023 إلى 46 بينهم 9 أطفال.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، استشهد مساء اليوم السبت، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص مستوطنين، في قرية قراوة بني حسان، غرب سلفيت".ونقلت عن شهود عيان قولهم إن "مستوطنين هاجموا مجموعة من المواطنين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة الشاب ريان برصاصة في رأسه، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق".

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أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, مستوطنة, أخبار فلسطين اليوم