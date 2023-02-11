https://sputnikarabic.ae/20230211/سبوتنيك-تواكب-فرق-الإنقاذ-اللبنانية-والفنزويلية-في-عمليات-البحث-والإنقاذ-باللاذقية-صور-1073377077.html

‏"سبوتنيك" تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية... صور وفيديو

‏"سبوتنيك" تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية... صور وفيديو

تمكنت فرق الإنقاذ، اليوم السبت، من إخراج ‏‎8‎‏ أشخاص عالقين، وانتشال ‏‎35‎‏ ضحية من تحت أنقاض بناءين متلاصقين، في موقع ‏شاليهات الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية... 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T12:34+0000

2023-02-11T12:34+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك"، بأنه شارك في عمليات البحث والإنقاذ، فرق بحث مع كلاب بوليسية من فنزويلا ولبنان، إضافة لـ"الهلال الأحمر السوري" ومجلس مدينة اللاذقية.ونجح الفريق اللبناني فجر اليوم السبت، في انتشال سيدة ونجلها، بعد 5 أيام قضياها تحت أنقاض منزلهما، في أحد أحياء مدينة جبلة بريف اللاذقية الجنوبي.وأشار مدير الدفاع المدني في اللاذقية، العميد جلال داوود لـ"سبوتنيك"، إلى "الأثر الإيجابي لمشاركة الفرق العربية والأجنبية في عمليات الإنقاذ، التي سرّعت في عمليات رفع الانقاض، والوصول إلى الأشخاص العالقين تحت الأنقاض".ولفت داوود إلى أنه "على الرغم من مرور 5 أيام على وقوع كارثة الزلزال، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت مساء أمس من إخراج شخصين من تحت أنقاض أحد الأبنية المنهارة في مدينة جبلة، ونقلهم إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، بالإضاقة لانتشال 3 ضحايا".وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وآلاف القتلى والجرحى.كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمالي سوريا والعراق، وشعر بالزلزال كذلك سكان لبنان ومصر.وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمالي سوريا، حيث تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

https://sputnikarabic.ae/20230210/الأسد-وعقيلته-يتفقدان-ضحايا-الزلزال-في-حلب-شمالي-سوريا-صور--1073340832.html

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