https://sputnikarabic.ae/20230211/فلامنجو-البرازيلي-يحقق-فوزا-مثيرا-على-الأهلي-المصري-ويحصد-برونزية-كأس-العالم-للأندية-1073397108.html

فلامنجو البرازيلي يحقق فوزا مثيرا على الأهلي المصري ويحصد برونزية كأس العالم للأندية

فلامنجو البرازيلي يحقق فوزا مثيرا على الأهلي المصري ويحصد برونزية كأس العالم للأندية

تمكن فريق فلامنجو البرازيلي من حصد برونزية كأس العالم للأندية، اليوم السبت، بعد تغلبه على النادي الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

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حقق النادي البرازيلي الفوز على الفريق المصري بعد مباراة مثيرة في المبارة التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.بأخطاء فردية من لاعبي النادي الأهلي، نجح فلامنجو البرازيلي في تحقيق أربعة أهداف مقابل هدفين فقط للنادي الأهلي المصري، اللذان جاءا عن طريق أحمد عبد القادر في الدقيقة 38 و60 من عمر المباراة، في وقت جاءت أهداف فلامنجو عن طريق الثنائي جابرييل باربوسا وبيدرو بواقع هدفين لكل منهما.ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري خسر لقاء دور نصف النهائي أمام النادي الملكي، ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (4-1) يوم الأربعاء الماضي، في وقت خسر فلامنجو من الهلال السعودي بنتيجة (3-2).ويذكر أن النادي الأهلي حصل من قبل على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

https://sputnikarabic.ae/20230208/بعد-تغلبه-على-الأهلي-برباعية-ريال-مدريد-يصعد-إلى-نهائي-مونديال-الأندية-ليلاقي-الهلال-السعودي-1073288946.html

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