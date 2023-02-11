https://sputnikarabic.ae/20230211/18-ألف-وفاة-على-الأقل-إثر-الإصابة-بالإنفلونزا-الموسمية-في-الولايات-المتحدة-1073370006.html
18 ألف وفاة على الأقل جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة
18 ألف وفاة على الأقل جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة
تسببت الإنفلونزا في وفاة 18 ألف شخص على الأقل في الولايات المتحدة حتى الآن هذا الموسم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة يوم الجمعة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T03:56+0000
2023-02-11T03:56+0000
2023-02-11T04:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الأنفلونزا
زيادة الوفيات
العالم
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وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 25 مليون إصابة، ومن بينها 280 ألف حالة استشفاء إثر الإصابة بالإنفلونزا هذا الموسم في البلاد، بحسب تقديرات المركز.وأفاد أيضا أنه تم تسجيل 9 وفيات ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير، لتصبح حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض بين الأطفال 106 حالات هذا الموسم.وفي الوقت نفسه، سُجلت 2100 حالة استشفاء ترتبط بالأنفلونزا خلال نفس الأسبوع.وعلى إثر ذلك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فيما فوق، اللقاح السنوي المضاد للإنفلونزا مع استمرار تفشي المرض في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بايدن-ينهي-حالات-الطوارئ-المتعلقة-بكوفيد-19-ابتداء-من-11-مايو-1072897812.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الأنفلونزا, زيادة الوفيات, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الأنفلونزا, زيادة الوفيات, العالم, أخبار العالم الآن
18 ألف وفاة على الأقل جراء الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة
03:56 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 04:49 GMT 11.02.2023) تابعنا عبر
تسببت الإنفلونزا في وفاة 18 ألف شخص على الأقل في الولايات المتحدة حتى الآن هذا الموسم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة يوم الجمعة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقد تم تسجيل ما لا يقل عن 25 مليون إصابة
، ومن بينها 280 ألف حالة استشفاء إثر الإصابة بالإنفلونزا هذا الموسم في البلاد، بحسب تقديرات المركز.
وأفاد أيضا أنه تم تسجيل 9 وفيات ترتبط بالإنفلونزا بين الأطفال
خلال الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير، لتصبح حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض بين الأطفال 106 حالات هذا الموسم.
وفي الوقت نفسه، سُجلت 2100 حالة استشفاء ترتبط بالأنفلونزا خلال نفس الأسبوع.
وعلى إثر ذلك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يتلقى جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فيما فوق، اللقاح السنوي المضاد للإنفلونزا مع استمرار تفشي المرض في البلاد.