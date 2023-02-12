https://sputnikarabic.ae/20230212/أمير-قطر-يزور-تركيا-بعد-الزلزال-المدمر-1073406998.html
أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر
أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر
يتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T07:41+0000
2023-02-12T07:41+0000
2023-02-12T07:41+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رجب طيب أردوغان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067628422_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_33fd534eb68495b9d64987ea2c09f274.jpg
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن "أمير قطر سيلتقي خلال الزيارة أخاه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".وتأتي زيارة أمير قطر إلى تركيا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي وقع فجر اليوم.وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/قطر-ترسل-10-آلاف-منزل-متنقل-للمتضررين-من-زلزال-تركيا-وسوريا-1073197544.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067628422_41:0:1349:981_1920x0_80_0_0_40af84b1163d28bc3565c6e7de8b1833.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان, العالم العربي
أمير قطر يزور تركيا بعد الزلزال المدمر
تابعنا عبر
يتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأحد، إلى تركيا في زيارة عمل.
وذكرت وكالة
الأنباء القطرية (قنا) أن "أمير قطر سيلتقي خلال الزيارة أخاه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".
وتأتي زيارة أمير قطر إلى تركيا، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن الدوحة ستقدم الدعم اللازم لمساعدة تركيا وسوريا في التخفيف من آثار الزلزال، الذي وقع فجر اليوم.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان
، أن الدوحة خصصت 10 آلاف منزل متنقل لمساعدة المتضررين في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل تلك المنازل إلى المناطق المتضررة، في إطار جهود متواصلة لإغاثة المتضررين.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.