https://sputnikarabic.ae/20230212/الأسد-يطلع-مدير-منظمة-الصحة-العالمية-على-الاحتياجات-المطلوبة-لمعالجة-المتضررين-من-الزلزال-1073428261.html
الأسد يطلع مدير منظمة الصحة العالمية على الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المتضررين من الزلزال
الأسد يطلع مدير منظمة الصحة العالمية على الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المتضررين من الزلزال
بحث الرئيس السوري، بشار الأسد مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T17:29+0000
2023-02-12T17:29+0000
2023-02-12T17:29+0000
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دمشق– سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأسد أكد خلال اللقاء أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سوريا في هذه الظروف، وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال".وخلال اللقاء بحسب الرئاسة السورية أعرب الرئيس الأسد "عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سوريا التي تتطلع إلى تعاون فعّال مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون مبنياً على رؤية شاملة تقيّم واقع القطاع الصحي وتهدف لترميم النقص في التجهيزات والمعدات والأدوية التي لا تلبي احتياجات الحالات الطارئة والإغاثية مثل الزلازل أو الأوبئة فقط، وإنما تساعد أيضاً على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري وغيرها أيضاً".ونقلت الرئاسة السورية عن غيبريسوس قوله، خلال اللقاء، إن "زيارته والوفد المرافق إلى مدينة حلب أمس كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال، وقامت المنظمة بإرسال دفعة من الإمدادات الطبية الطارئة وستقوم بإرسال دفعة أخرى في الأيام القادمة".كما أكد أعضاء الوفد الأممي بدورهم، أن "منظمة الصحة العالمية مستعدة للعمل مع سوريا لمواجهة تبعات الحرب والزلزال والإسهام في تقديم المساعدة حسب الاحتياجات المطلوبة".
https://sputnikarabic.ae/20230212/بيدرسون-المنظمات-الأممية-تعمل-بكل-قوة-لدعم-جهود-إغاثة-المتضررين-في-سوريا-جراء-الزلزال-1073426165.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, منظمة الصحة العالمية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال, منظمة الصحة العالمية
الأسد يطلع مدير منظمة الصحة العالمية على الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المتضررين من الزلزال
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بحث الرئيس السوري، بشار الأسد مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع قبل أيام وأودى بحياة الآلاف.
دمشق– سبوتنيك. وذكرت الرئاسة السورية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن "الرئيس الأسد أكد خلال اللقاء أهمية زيارة وفد المنظمة إلى سوريا في هذه الظروف، وذلك للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة من الناحية الطبية
والإنسانية لمعالجة المتضررين من الزلزال".
وخلال اللقاء بحسب الرئاسة السورية أعرب الرئيس الأسد "عن التقدير للجهود التي تبذلها المنظمة في هذا الإطار وما قدمته دعماً للقطاع الصحي في سوريا التي تتطلع إلى تعاون فعّال مع منظمة الصحة العالمية بحيث يكون مبنياً على رؤية شاملة تقيّم واقع القطاع الصحي وتهدف لترميم النقص في التجهيزات والمعدات والأدوية التي لا تلبي احتياجات الحالات الطارئة
والإغاثية مثل الزلازل أو الأوبئة فقط، وإنما تساعد أيضاً على الاستجابة لاحتياجات الشعب السوري الطبية في مواجهة الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والسكري وغيرها أيضاً".
ونقلت الرئاسة السورية عن غيبريسوس قوله، خلال اللقاء، إن "زيارته والوفد المرافق إلى مدينة حلب أمس كانت فرصة لتحديد المستلزمات الطبية
والإنسانية الضرورية للتعامل مع المصابين من الزلزال، وقامت المنظمة بإرسال دفعة من الإمدادات الطبية الطارئة وستقوم بإرسال دفعة أخرى في الأيام القادمة".
كما أكد أعضاء الوفد الأممي بدورهم، أن "منظمة الصحة العالمية مستعدة للعمل مع سوريا لمواجهة تبعات الحرب والزلزال والإسهام في تقديم المساعدة حسب الاحتياجات المطلوبة".