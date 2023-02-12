https://sputnikarabic.ae/20230212/الرئاسة-الفلسطينية-شرعنة-البؤر-الاستيطانية-سيزيد-التوتر-والتصعيد-1073436084.html
الرئاسة الفلسطينية: شرعنة البؤر الاستيطانية سيزيد التوتر والتصعيد
الرئاسة الفلسطينية: شرعنة البؤر الاستيطانية سيزيد التوتر والتصعيد
أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدانٌ ومرفوضٌ، وسيؤدي لمزيد... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T23:30+0000
2023-02-12T23:30+0000
2023-02-12T23:30+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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نبيل أبو ردينة
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان، مساء اليوم الأحد، ردا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر أخرى.وفي وقت متأخر مساء الأحد، قرر "الكنيست" شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، ودعم خطة بن غفير "العسكرية" شرقي القدس، بتصعيد المواجهة في المدينة.وتشهد مدينة القدس هجمة شرسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تصاعد أعمال المقاومة في المدينة، خاصة بعد تنفيذ الشهيد حسين قراقع عملية دهس في حي راموت الاستيطاني بالقدس، أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/وفد-من-حركة-الجهاد-الفلسطينية-يصل-القاهرة-للقاء-رئيس-المخابرات-1073091319.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, نبيل أبو ردينة
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, نبيل أبو ردينة
الرئاسة الفلسطينية: شرعنة البؤر الاستيطانية سيزيد التوتر والتصعيد
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أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدانٌ ومرفوضٌ، وسيؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان، مساء اليوم الأحد، ردا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو، بشرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر أخرى.
وقال "أبو ردينة"، إن الإجراءات الأحادية مرفوضة بحسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية، معتبراً هذا القرار تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني.
وفي وقت متأخر مساء الأحد، قرر "الكنيست" شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء
، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، ودعم خطة بن غفير "العسكرية" شرقي القدس، بتصعيد المواجهة في المدينة.
وتشهد مدينة القدس هجمة شرسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تصاعد أعمال المقاومة في المدينة، خاصة بعد تنفيذ الشهيد حسين قراقع عملية دهس في حي راموت الاستيطاني بالقدس، أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.