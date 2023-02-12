https://sputnikarabic.ae/20230212/العراق-يرسل-طائرتين-تقلان-مواد-إغاثية-إلى-حلب-1073408945.html
العراق يرسل طائرتين تقلان مواد إغاثية إلى حلب
العراق يرسل طائرتين تقلان مواد إغاثية إلى حلب
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إرسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية لمدينة حلب السورية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:02+0000
2023-02-12T09:02+0000
2023-02-12T09:02+0000
العراق
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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إغاثة
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال مجيد إن: "طائرة ستنطلق بعد قليل، إضافة لطائرة أخرى مساء اليوم إلى مدينة حلب، تحمل أطنانا من المواد الغذائية المتنوعة".وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة الجسر الجوي التي وجه بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/العراق-يعلن-وفاة-7-مواطنين-في-زلزال-تركيا-1073405908.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي, إغاثة
العراق, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي, إغاثة
العراق يرسل طائرتين تقلان مواد إغاثية إلى حلب
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إرسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية لمدينة حلب السورية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال مجيد إن: "طائرة ستنطلق بعد قليل، إضافة لطائرة أخرى مساء اليوم إلى مدينة حلب، تحمل أطنانا من المواد الغذائية المتنوعة".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة الجسر الجوي التي وجه بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.