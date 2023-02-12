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https://sputnikarabic.ae/20230212/العراق-يرسل-طائرتين-تقلان-مواد-إغاثية-إلى-حلب-1073408945.html
العراق يرسل طائرتين تقلان مواد إغاثية إلى حلب
العراق يرسل طائرتين تقلان مواد إغاثية إلى حلب
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إرسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية لمدينة حلب السورية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T09:02+0000
2023-02-12T09:02+0000
العراق
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال مجيد إن: "طائرة ستنطلق بعد قليل، إضافة لطائرة أخرى مساء اليوم إلى مدينة حلب، تحمل أطنانا من المواد الغذائية المتنوعة".وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة الجسر الجوي التي وجه بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/العراق-يعلن-وفاة-7-مواطنين-في-زلزال-تركيا-1073405908.html
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العراق, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي, إغاثة
العراق, أخبار سوريا اليوم, زلزال, العالم العربي, إغاثة

العراق يرسل طائرتين تقلان مواد إغاثية إلى حلب

09:02 GMT 12.02.2023
© Sputnik . Monzer Saidفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© Sputnik . Monzer Said
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، إرسال طائرتين محملتين بالمواد الإغاثية لمدينة حلب السورية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
يبحث رجال الإنقاذ عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة في كهرمان ماراش ، تركيا ، بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق البلاد في 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
العراق يعلن وفاة 7 مواطنين في زلزال تركيا
07:10 GMT
وقال مجيد إن: "طائرة ستنطلق بعد قليل، إضافة لطائرة أخرى مساء اليوم إلى مدينة حلب، تحمل أطنانا من المواد الغذائية المتنوعة".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة الجسر الجوي التي وجه بها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، يوم الاثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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