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باقري: نتبادل رسائل مع أمريكا "عبر وسيط" بشأن الاتفاق النووي
باقري: نتبادل رسائل مع أمريكا "عبر وسيط" بشأن الاتفاق النووي
كشف كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الأحد، أن طهران مستمرة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسيط بشان إحياء الاتفاق... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T10:18+0000
2023-02-12T10:18+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، قال باقري إن المفاوضات النووية تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين، حيث يتم تبادل وجهات النظر فيما بينهما.كما أكد باقري أنه لا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق النووي "إذا تم تأمين مصالح بلاده".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-الخارجية-الإيراني-وزير-خارجية-قطر-سلمنا-رسائل-من-أطراف-الاتفاق-النووي-1072841265.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

باقري: نتبادل رسائل مع أمريكا "عبر وسيط" بشأن الاتفاق النووي

10:18 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري
 كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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كشف كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، اليوم الأحد، أن طهران مستمرة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسيط بشان إحياء الاتفاق النووي.
وحسب وكالة "تسنيم"، قال باقري إن المفاوضات النووية تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين، حيث يتم تبادل وجهات النظر فيما بينهما.
وأضاف "ليس لدينا اتصال مباشر مع أمريكا، ومن الطبيعي أن يكون تبادل الرسائل بيننا من خلال وسيط".
كما أكد باقري أنه لا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق النووي "إذا تم تأمين مصالح بلاده".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
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وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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