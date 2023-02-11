https://sputnikarabic.ae/20230211/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-1408-قتلى-و2341-مصابا-1073394763.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1408 قتلى و2341 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1408 قتلى و2341 مصابا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد يوم الإثنين الماضي إلى 1408 قتلى و2341 مصابا. 11.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-11T19:41+0000

2023-02-11T19:41+0000

2023-02-11T19:41+0000

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دمشق- سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1408 وفاة و2341 إصابة".وأضافت أن "الحصيلة غير نهائية مع استمرار عملية الإخلاء".وتفقد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الجمعة، في مدينة حلب جرحى الزلزال المدمر، وفق ما نقلت حسابات الرئاسة. ونشرت صورا للأسد وزوجته أثناء تفقدهما المصابين في مستشفى حلب الجامعي في أول زيارة لهما لمنطقة متضررة.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ووصل إلى سوريا اليوم السبت، مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في زيارة طارئة، للاطلاع عن كثب على الواقع الصحي في المحافظات المنكوبة جراء الزلزال.وقال غيبريسوس فور هبوط طائرته في أرض مطار حلب الدولي: أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريح صحفي مقتضب، أن "طائرة ثانية ستصل إلى سوريا خلال اليومين القادمين، تحمل نحو 30 طنا من المعدات والأجهزة الطبية".وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

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