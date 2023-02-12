عربي
https://sputnikarabic.ae/20230212/بيرو-مقتل-7-ضباط-شرطة-في-فخ-نصبه-مهاجمون-بالغابات-1073403661.html
بيرو... مقتل 7 ضباط شرطة في "فخ" نصبه مهاجمون بالغابات
بيرو... مقتل 7 ضباط شرطة في "فخ" نصبه مهاجمون بالغابات
قُتل 7 من ضباط الشرطة على الأقل يوم السبت في فخ نُصب في منطقة الغابات بوادي أنهار أبوريماك وإين ومانتارو (فرايم)، حسبما أفادت الشرطة الوطنية البيروفية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T05:29+0000
2023-02-12T05:29+0000
العالم
أخبار بيرو
بيرو
مقتل ضباط
مقتل جنود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072497831_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_89a44fd3071c47010f5dc83eb8ba6e81.jpg
وقالت الشرطة الوطنية البيروفية في تغريدة على "تويتر"، "نأسف لفقدان إخواننا من الشرطة، الذين نُصب لهم فخ عند وجودهم داخل سيارة شرطة متحركة في بلدة ناتيفيداد في فرايم، لقد قُتل 7 ضباط، ونجا ضابط واحد".وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير صحفية محلية بأن الحادث وقع في بلدة ناتيفيداد بمقاطعة لا كونسينسيون جنوب شرقي بيرو.ومن بين القتلى، ضباط في المديرية الوطنية للعمليات الخاصة وضباط شرطة في ناتيفيداد، وفقا وكالة "شينخوا".وفي نفس الوقت، أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية، بأن المهاجمين أطلقوا النار على سائق السيارة الذي فقد السيطرة "ثم أطلقوا النار على الجنود الذين كانوا في الخلف".وفي مقطع فيديو نُشر في موقعها على الإنترنت، انقلبت سيارة بيضاء على جانب الطريق وبها العديد من الثقوب إثر إطلاق الرصاص، بينما كانت الجثث ملقاة على الطريق.
https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيسة-بيرو-تناشد-الكونغرس-مجددا-إجراء-انتخابات-مبكرة-لإنهاء-الأزمة-السياسية-1072868006.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072497831_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_627e7a2c7c795041dfec44264697ba06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار بيرو, بيرو, مقتل ضباط, مقتل جنود
العالم, أخبار بيرو, بيرو, مقتل ضباط, مقتل جنود

بيرو... مقتل 7 ضباط شرطة في "فخ" نصبه مهاجمون بالغابات

05:29 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / Ernesto Benavidesاحتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Ernesto Benavides
تابعنا عبرTelegram
قُتل 7 من ضباط الشرطة على الأقل يوم السبت في فخ نُصب في منطقة الغابات بوادي أنهار أبوريماك وإين ومانتارو (فرايم)، حسبما أفادت الشرطة الوطنية البيروفية.
وقالت الشرطة الوطنية البيروفية في تغريدة على "تويتر"، "نأسف لفقدان إخواننا من الشرطة، الذين نُصب لهم فخ عند وجودهم داخل سيارة شرطة متحركة في بلدة ناتيفيداد في فرايم، لقد قُتل 7 ضباط، ونجا ضابط واحد".
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير صحفية محلية بأن الحادث وقع في بلدة ناتيفيداد بمقاطعة لا كونسينسيون جنوب شرقي بيرو.
ومن بين القتلى، ضباط في المديرية الوطنية للعمليات الخاصة وضباط شرطة في ناتيفيداد، وفقا وكالة "شينخوا".
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
رئيسة بيرو تناشد الكونغرس مجددا إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية
30 يناير, 09:10 GMT
وفي نفس الوقت، أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية، بأن المهاجمين أطلقوا النار على سائق السيارة الذي فقد السيطرة "ثم أطلقوا النار على الجنود الذين كانوا في الخلف".
وفي مقطع فيديو نُشر في موقعها على الإنترنت، انقلبت سيارة بيضاء على جانب الطريق وبها العديد من الثقوب إثر إطلاق الرصاص، بينما كانت الجثث ملقاة على الطريق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала