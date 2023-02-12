https://sputnikarabic.ae/20230212/بيرو-مقتل-7-ضباط-شرطة-في-فخ-نصبه-مهاجمون-بالغابات-1073403661.html
بيرو... مقتل 7 ضباط شرطة في "فخ" نصبه مهاجمون بالغابات
بيرو... مقتل 7 ضباط شرطة في "فخ" نصبه مهاجمون بالغابات
قُتل 7 من ضباط الشرطة على الأقل يوم السبت في فخ نُصب في منطقة الغابات بوادي أنهار أبوريماك وإين ومانتارو (فرايم)، حسبما أفادت الشرطة الوطنية البيروفية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T05:29+0000
2023-02-12T05:29+0000
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وقالت الشرطة الوطنية البيروفية في تغريدة على "تويتر"، "نأسف لفقدان إخواننا من الشرطة، الذين نُصب لهم فخ عند وجودهم داخل سيارة شرطة متحركة في بلدة ناتيفيداد في فرايم، لقد قُتل 7 ضباط، ونجا ضابط واحد".وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير صحفية محلية بأن الحادث وقع في بلدة ناتيفيداد بمقاطعة لا كونسينسيون جنوب شرقي بيرو.ومن بين القتلى، ضباط في المديرية الوطنية للعمليات الخاصة وضباط شرطة في ناتيفيداد، وفقا وكالة "شينخوا".وفي نفس الوقت، أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية، بأن المهاجمين أطلقوا النار على سائق السيارة الذي فقد السيطرة "ثم أطلقوا النار على الجنود الذين كانوا في الخلف".وفي مقطع فيديو نُشر في موقعها على الإنترنت، انقلبت سيارة بيضاء على جانب الطريق وبها العديد من الثقوب إثر إطلاق الرصاص، بينما كانت الجثث ملقاة على الطريق.
https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيسة-بيرو-تناشد-الكونغرس-مجددا-إجراء-انتخابات-مبكرة-لإنهاء-الأزمة-السياسية-1072868006.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيرو, بيرو, مقتل ضباط, مقتل جنود
العالم, أخبار بيرو, بيرو, مقتل ضباط, مقتل جنود
بيرو... مقتل 7 ضباط شرطة في "فخ" نصبه مهاجمون بالغابات
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قُتل 7 من ضباط الشرطة على الأقل يوم السبت في فخ نُصب في منطقة الغابات بوادي أنهار أبوريماك وإين ومانتارو (فرايم)، حسبما أفادت الشرطة الوطنية البيروفية.
وقالت الشرطة الوطنية البيروفية في تغريدة على "تويتر"، "نأسف لفقدان إخواننا من الشرطة، الذين نُصب لهم فخ عند وجودهم داخل سيارة
شرطة متحركة في بلدة ناتيفيداد في فرايم، لقد قُتل 7 ضباط، ونجا ضابط واحد".
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير صحفية محلية بأن الحادث وقع في بلدة ناتيفيداد بمقاطعة لا كونسينسيون جنوب شرقي بيرو.
ومن بين القتلى، ضباط في المديرية الوطنية للعمليات الخاصة
وضباط شرطة في ناتيفيداد، وفقا وكالة "شينخوا".
وفي نفس الوقت، أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية، بأن المهاجمين أطلقوا النار على سائق السيارة الذي فقد السيطرة "ثم أطلقوا النار على الجنود الذين كانوا في الخلف".
وفي مقطع فيديو نُشر في موقعها على الإنترنت، انقلبت سيارة بيضاء على جانب الطريق وبها العديد من الثقوب إثر إطلاق الرصاص، بينما كانت الجثث ملقاة على الطريق.