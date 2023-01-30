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https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيسة-بيرو-تناشد-الكونغرس-مجددا-إجراء-انتخابات-مبكرة-لإنهاء-الأزمة-السياسية-1072868006.html
رئيسة بيرو تناشد الكونغرس مجددا إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية
رئيسة بيرو تناشد الكونغرس مجددا إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية
جددت رئيسة بيرو دينا بولوارتي مناشدتها، يوم الأحد، للكونغرس لإجراء انتخابات مبكرة كوسيلة لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات الدامية. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:10+0000
2023-01-30T09:10+0000
أخبار بيرو
كونغرس بيرو
انتخابات مبكرة
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وانزلقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في أزمة سياسية، تشهد احتجاجات شبه يومية منذ 7 ديسمبر/ كانون الأول، عندما تم اعتقال الرئيس آنذاك بيدرو كاستيلو بعد محاولته حل الكونغرس والحكم بمرسوم.وخلال 7 أسابيع من التظاهرات، قتل 48 شخصا من بينهم ضابط شرطة في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، وفقا لديوان المظالم.في الشهر الماضي، قدم نواب البرلمان موعد الانتخابات التي كانت مقررة في عام 2026 إلى أبريل/ نيسان 2024، ولكن مع عدم ظهور الاحتجاجات أي علامة على التراجع، تريد بولوراتي الآن إجراء الانتخابات هذا العام، وهي نفس الدعوة التي رفضها الكونغرس يوم السبت، بحسب "فرانس برس".وقال الرئيسة في خطاب للأمة: "التصويت من أجل بيرو، من أجل الدولة بتقديم موعد الانتخابات إلى 2023".وحذرت الرئيسة من أنه في حال رفض الكونغرس ستسعى لإصلاح دستوري لإجراء الانتخابات.يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وجرائم ضد الدولة من خلال محاولته حل البرلمان، ثم تم تعيين رئيسة الوزراء دينا بولوارتي، رئيسة جديدة للبلاد.أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث شجب المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد.وأعلنت حكومة بيرو، مؤخرا، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/بعد-أسابيع-من-الاحتجاجات-رئيسة-بيرو-تدعو-إلى-هدنة-وطنية-1072673269.html
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أخبار بيرو, كونغرس بيرو, انتخابات مبكرة
أخبار بيرو, كونغرس بيرو, انتخابات مبكرة

رئيسة بيرو تناشد الكونغرس مجددا إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية

09:10 GMT 30.01.2023
© AP Photo / Martin Mejiaاحتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
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جددت رئيسة بيرو دينا بولوارتي مناشدتها، يوم الأحد، للكونغرس لإجراء انتخابات مبكرة كوسيلة لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات الدامية.
وانزلقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في أزمة سياسية، تشهد احتجاجات شبه يومية منذ 7 ديسمبر/ كانون الأول، عندما تم اعتقال الرئيس آنذاك بيدرو كاستيلو بعد محاولته حل الكونغرس والحكم بمرسوم.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
بعد أسابيع من الاحتجاجات... رئيسة بيرو تدعو إلى "هدنة وطنية"
24 يناير, 19:18 GMT
وخلال 7 أسابيع من التظاهرات، قتل 48 شخصا من بينهم ضابط شرطة في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، وفقا لديوان المظالم.
في الشهر الماضي، قدم نواب البرلمان موعد الانتخابات التي كانت مقررة في عام 2026 إلى أبريل/ نيسان 2024، ولكن مع عدم ظهور الاحتجاجات أي علامة على التراجع، تريد بولوراتي الآن إجراء الانتخابات هذا العام، وهي نفس الدعوة التي رفضها الكونغرس يوم السبت، بحسب "فرانس برس".
وقال الرئيسة في خطاب للأمة: "التصويت من أجل بيرو، من أجل الدولة بتقديم موعد الانتخابات إلى 2023".
وحذرت الرئيسة من أنه في حال رفض الكونغرس ستسعى لإصلاح دستوري لإجراء الانتخابات.
يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أقال برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وتم اعتقاله بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وجرائم ضد الدولة من خلال محاولته حل البرلمان، ثم تم تعيين رئيسة الوزراء دينا بولوارتي، رئيسة جديدة للبلاد.
أثارت الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث شجب المتظاهرون الحكومة التي أعقبت الإقالة وطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية فورية وحل البرلمان في البلاد.
وأعلنت حكومة بيرو، مؤخرا، حالة الطوارئ في العاصمة ليما وثلاث مناطق أخرى بسبب الاحتجاجات ضد الرئيسة.
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