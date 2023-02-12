https://sputnikarabic.ae/20230212/قائد-عسكري-إيراني-حركة-قواتنا-البرية-فريدة-من-نوعها-على-مستوى-جيوش-العالم-1073415248.html
قائد عسكري إيراني: حركة قواتنا البرية فريدة من نوعها على مستوى جيوش العالم
قائد عسكري إيراني: حركة قواتنا البرية فريدة من نوعها على مستوى جيوش العالم
قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الأحد، إن القوات البرية وصلت، اليوم، إلى 90 في المائة من حركتها وهو أمر فريد من نوعه في جيوش... 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T12:08+0000
2023-02-12T12:08+0000
2023-02-12T12:08+0000
العالم
إيران
تصنيع دبابة
الجيش الإيراني
كيومرث حيدري
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وأجرت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع العميد كيومرث حيدري، أكد خلالها أن أحد أهداف القوات البرية يكمن في القدرة على النقل والتحرك بسرعة في الوقت المناسب وبشكل صحيح على الأرض وفي الجو أيضا.وأشار العميد حيدري إلى أن التركيز الأكثر على التنقل الثقيل للغاية للقوات البرية للجيش الإيراني أو أي جش حول العالم، يعني تحريك الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة.واستطرد قائد القوات البرية للجيش الإيراني:وأشار العميد كيومرث حيدري إلى أن القوة البرية للجيش الإيراني حاولت تحديث معداتها وأسلحتها بقدرة الخبراء المحليين وجهاد الاكتفاء الذاتي والتعاون والتنسيق مع صناعة الدفاع في البلاد.وذكر قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أنه بالإجراءات المتبعة محليا زادت القوة القتالية للقوات البرية للجيش بشكل كبير حتى وصلت إلى أعلى الإنجازات في هذا المجال. مثمنا هذا النجاح لجهود القادة وموظفي القوات البرية للجيش الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20230211/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-القوى-الاستكبارية-تقر-بأن-تهديداتها-العسكرية-لن-تؤثر-على-شعبنا-1073393776.html
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العالم, إيران, تصنيع دبابة, الجيش الإيراني, كيومرث حيدري
العالم, إيران, تصنيع دبابة, الجيش الإيراني, كيومرث حيدري
قائد عسكري إيراني: حركة قواتنا البرية فريدة من نوعها على مستوى جيوش العالم
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قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الأحد، إن القوات البرية وصلت، اليوم، إلى 90 في المائة من حركتها وهو أمر فريد من نوعه في جيوش العالم.
وأجرت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الأحد، مقابلة مع العميد كيومرث حيدري، أكد خلالها أن أحد أهداف القوات البرية يكمن في القدرة على النقل والتحرك بسرعة في الوقت المناسب وبشكل صحيح على الأرض وفي الجو أيضا.
وأشار العميد حيدري إلى أن التركيز الأكثر على التنقل الثقيل للغاية للقوات البرية للجيش الإيراني
أو أي جش حول العالم، يعني تحريك الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة.
واستطرد قائد القوات البرية للجيش الإيراني:
اليوم، وصلت القوة البرية إلى 90% من التنقل، وهو أمر فريد من نوعه في جيوش العالم، وهو رقم قياسي.
وأشار العميد كيومرث حيدري إلى أن القوة البرية للجيش الإيراني حاولت تحديث معداتها وأسلحتها بقدرة الخبراء المحليين وجهاد الاكتفاء الذاتي والتعاون والتنسيق مع صناعة الدفاع
في البلاد.
وذكر قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أنه بالإجراءات المتبعة محليا زادت القوة القتالية للقوات البرية للجيش بشكل كبير حتى وصلت إلى أعلى الإنجازات في هذا المجال. مثمنا هذا النجاح لجهود القادة وموظفي القوات البرية للجيش الإيراني.