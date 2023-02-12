https://sputnikarabic.ae/20230212/مقتل-طفل-فلسطيني-برصاص-إسرائيلي-في-جنين-1073427122.html
مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T17:03+0000
2023-02-12T17:03+0000
2023-02-12T17:03+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/06/1049778842_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e1b6975baf7efa56ef8275b615219a2f.jpg
وقالت الوزارة في بيان إن "الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، استشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم في جنين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وفي وقت سابق من اليوم الأحد، داهمت قوات كبيرة من الجيش وحراس الحدود الإسرائيلي مدينة جنين، واعتقلت جبريل، شقيق المعتقل الفلسطيني زكريا الزبيدي القيادي في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة "فتح" والمعتقل منذ 2019.كما وقعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيليين وفلسطينيين في المدينة ما أسفر عن 3 إصابات بجروح خطيرة بينها الطفل قصي الذي أعلنت وفاته.وبمقتل الطفل قصي، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 47 قتيلا (4 منهم برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنة، بحسب "وفا".وتزايدت التوترات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ أسابيع، على خلفية تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته التي يشن خلالها حملات اعتقال متواصلة، عادة ما تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد فلسطينييون بعمليات دهس وإطلاق نار تسميها إسرائيل عمليات "الذئاب المنفردة"، في إشارة لعدم ارتباط منفذيها بأية فصائل أو أحزاب.
https://sputnikarabic.ae/20230211/مقتل-فلسطيني-برصاص-مستوطن-شمالي-الضفة-الغربية-1073388679.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/06/1049778842_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58a62abcc73967f02793337f77e22ab4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل طفل متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان
إن "الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، استشهد متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم في جنين"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، داهمت قوات كبيرة من الجيش وحراس الحدود الإسرائيلي مدينة جنين، واعتقلت جبريل، شقيق المعتقل الفلسطيني زكريا الزبيدي
القيادي في كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة "فتح" والمعتقل منذ 2019.
كما وقعت مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيليين وفلسطينيين في المدينة ما أسفر عن 3 إصابات بجروح خطيرة بينها الطفل قصي الذي أعلنت وفاته.
وبمقتل الطفل قصي، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين
الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 47 قتيلا (4 منهم برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنة، بحسب "وفا".
وتزايدت التوترات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ أسابيع، على خلفية تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته التي يشن خلالها حملات اعتقال متواصلة، عادة ما تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد فلسطينييون بعمليات دهس
وإطلاق نار تسميها إسرائيل عمليات "الذئاب المنفردة"، في إشارة لعدم ارتباط منفذيها بأية فصائل أو أحزاب.