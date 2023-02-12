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https://sputnikarabic.ae/20230212/نائب-وزیر-الخارجية-الإيراني-لیس-لدینا-اتصال-مباشر-مع-أمریكا-لكن-المفاوضات-النووية-مستمرة-1073434497.html
نائب وزیر الخارجية الإيراني:‌ لیس لدینا اتصال مباشر مع أمریكا لكن المفاوضات النووية مستمرة
نائب وزیر الخارجية الإيراني:‌ لیس لدینا اتصال مباشر مع أمریكا لكن المفاوضات النووية مستمرة
قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في إيران، علي باقري كني إن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة وإن كانت قد شهدت تباطؤاً خلال العام الماضي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T21:05+0000
2023-02-12T21:17+0000
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وأوضح باقري، في حوار مع فضائية "المنار"، اللبنانية أن "إيران لیس لدیها ارتباط مباشر مع أمریکا وبالطبع هذه الرسائل يتم تبادلها عبر الوسطاء الأوروبيين وفي بعض الأحيان غير الأوروبيين".وردا على سؤال بشأن تصريح سابق للرئیس الأمریکي جو بايدن أعلن فيه أن "الاتفاق مات"، قال باقري إن "تصريحات بايدن تأتي في حین أدلى مسؤولون أمریکیون بتصريحات بشأن الاتفاق وعملیة المفاوضات عقب ذلك وأن تبادل الرسائل جارٍ".وأكد أن "القوی الکبری ترید أن تجعل التقدم النووي الإيراني يبدو وكأنه تهديد بینما تنضوي الأنشطة النووية الإيرانية ضمن اتفاقيات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة".وأضاف:وشدد على أن "أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران في مجال المفاوضات هو الحصول على الضمانات وعلی الجانب الآخر أن يضمن الالتزام بتعهداته"، لافتا إلى أن "الهدف الرئيسي في المفاوضات هو رفع العقوبات الاقتصادیة واستمرار المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني".وبشأن موعد إحياء الاتفاق النووي أكد باقري "هذا الأمر بطبيعة الحال يتوقف على إرادة الطرفين، وأعلنت إيران أنه إذا لم يتجاوزوا خطوطها الحمراء فهي جاهزة لإحياء الإتفاق حتى في وقت قصير".
https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-إصرار-أمريكا-على-اللجوء-إلى-العقوبات-الأحادية-يظهر-خبثها-إزاء-الاتفاق-النووي-1073334443.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الاتفاق النووي الإيراني, الخروج من الاتفاق النووي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الاتفاق النووي الإيراني, الخروج من الاتفاق النووي

نائب وزیر الخارجية الإيراني:‌ لیس لدینا اتصال مباشر مع أمریكا لكن المفاوضات النووية مستمرة

21:05 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 21:17 GMT 12.02.2023)
© AFP 2023 / JOE KLAMARكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في إيران، علي باقري كني إن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة وإن كانت قد شهدت تباطؤاً خلال العام الماضي.
وأوضح باقري، في حوار مع فضائية "المنار"، اللبنانية أن "إيران لیس لدیها ارتباط مباشر مع أمریکا وبالطبع هذه الرسائل يتم تبادلها عبر الوسطاء الأوروبيين وفي بعض الأحيان غير الأوروبيين".
وردا على سؤال بشأن تصريح سابق للرئیس الأمریکي جو بايدن أعلن فيه أن "الاتفاق مات"، قال باقري إن "تصريحات بايدن تأتي في حین أدلى مسؤولون أمریکیون بتصريحات بشأن الاتفاق وعملیة المفاوضات عقب ذلك وأن تبادل الرسائل جارٍ".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
إيران: إصرار أمريكا على اللجوء إلى العقوبات الأحادية يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي
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وأكد أن "القوی الکبری ترید أن تجعل التقدم النووي الإيراني يبدو وكأنه تهديد بینما تنضوي الأنشطة النووية الإيرانية ضمن اتفاقيات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة".
وأضاف:
"القوی العملاقة لاترید استقلال الشعوب من أجل تحقیق مصالح نفسها".
وشدد على أن "أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران في مجال المفاوضات هو الحصول على الضمانات وعلی الجانب الآخر أن يضمن الالتزام بتعهداته"، لافتا إلى أن "الهدف الرئيسي في المفاوضات هو رفع العقوبات الاقتصادیة واستمرار المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني".
وبشأن موعد إحياء الاتفاق النووي أكد باقري "هذا الأمر بطبيعة الحال يتوقف على إرادة الطرفين، وأعلنت إيران أنه إذا لم يتجاوزوا خطوطها الحمراء فهي جاهزة لإحياء الإتفاق حتى في وقت قصير".
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