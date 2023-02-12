https://sputnikarabic.ae/20230212/نائب-وزیر-الخارجية-الإيراني-لیس-لدینا-اتصال-مباشر-مع-أمریكا-لكن-المفاوضات-النووية-مستمرة-1073434497.html
نائب وزیر الخارجية الإيراني: لیس لدینا اتصال مباشر مع أمریكا لكن المفاوضات النووية مستمرة
نائب وزیر الخارجية الإيراني: لیس لدینا اتصال مباشر مع أمریكا لكن المفاوضات النووية مستمرة
قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في إيران، علي باقري كني إن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة وإن كانت قد شهدت تباطؤاً خلال العام الماضي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T21:05+0000
2023-02-12T21:05+0000
2023-02-12T21:17+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
الخروج من الاتفاق النووي
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وأوضح باقري، في حوار مع فضائية "المنار"، اللبنانية أن "إيران لیس لدیها ارتباط مباشر مع أمریکا وبالطبع هذه الرسائل يتم تبادلها عبر الوسطاء الأوروبيين وفي بعض الأحيان غير الأوروبيين".وردا على سؤال بشأن تصريح سابق للرئیس الأمریکي جو بايدن أعلن فيه أن "الاتفاق مات"، قال باقري إن "تصريحات بايدن تأتي في حین أدلى مسؤولون أمریکیون بتصريحات بشأن الاتفاق وعملیة المفاوضات عقب ذلك وأن تبادل الرسائل جارٍ".وأكد أن "القوی الکبری ترید أن تجعل التقدم النووي الإيراني يبدو وكأنه تهديد بینما تنضوي الأنشطة النووية الإيرانية ضمن اتفاقيات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة".وأضاف:وشدد على أن "أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران في مجال المفاوضات هو الحصول على الضمانات وعلی الجانب الآخر أن يضمن الالتزام بتعهداته"، لافتا إلى أن "الهدف الرئيسي في المفاوضات هو رفع العقوبات الاقتصادیة واستمرار المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني".وبشأن موعد إحياء الاتفاق النووي أكد باقري "هذا الأمر بطبيعة الحال يتوقف على إرادة الطرفين، وأعلنت إيران أنه إذا لم يتجاوزوا خطوطها الحمراء فهي جاهزة لإحياء الإتفاق حتى في وقت قصير".
https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-إصرار-أمريكا-على-اللجوء-إلى-العقوبات-الأحادية-يظهر-خبثها-إزاء-الاتفاق-النووي-1073334443.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الاتفاق النووي الإيراني, الخروج من الاتفاق النووي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الاتفاق النووي الإيراني, الخروج من الاتفاق النووي
نائب وزیر الخارجية الإيراني: لیس لدینا اتصال مباشر مع أمریكا لكن المفاوضات النووية مستمرة
21:05 GMT 12.02.2023 (تم التحديث: 21:17 GMT 12.02.2023) تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في إيران، علي باقري كني إن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مستمرة وإن كانت قد شهدت تباطؤاً خلال العام الماضي.
وأوضح باقري، في حوار مع فضائية "المنار"
، اللبنانية أن "إيران لیس لدیها ارتباط مباشر مع أمریکا وبالطبع هذه الرسائل يتم تبادلها عبر الوسطاء الأوروبيين وفي بعض الأحيان غير الأوروبيين".
وردا على سؤال بشأن تصريح سابق للرئیس الأمریکي جو بايدن أعلن فيه أن "الاتفاق مات"، قال باقري إن "تصريحات بايدن تأتي في حین أدلى مسؤولون أمریکیون بتصريحات بشأن الاتفاق وعملیة المفاوضات عقب ذلك وأن تبادل الرسائل جارٍ".
وأكد أن "القوی الکبری ترید أن تجعل التقدم النووي الإيراني
يبدو وكأنه تهديد بینما تنضوي الأنشطة النووية الإيرانية ضمن اتفاقيات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة".
"القوی العملاقة لاترید استقلال الشعوب من أجل تحقیق مصالح نفسها".
وشدد على أن "أحد أهم الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران في مجال المفاوضات هو الحصول على الضمانات وعلی الجانب الآخر أن يضمن الالتزام بتعهداته"، لافتا إلى أن "الهدف الرئيسي في المفاوضات هو رفع العقوبات الاقتصادیة
واستمرار المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني".
وبشأن موعد إحياء الاتفاق النووي أكد باقري "هذا الأمر بطبيعة الحال يتوقف على إرادة الطرفين، وأعلنت إيران أنه إذا لم يتجاوزوا خطوطها الحمراء فهي جاهزة لإحياء الإتفاق حتى في وقت قصير".