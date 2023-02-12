https://sputnikarabic.ae/20230212/وزير-خارجية-الإمارات-يتفقد-المناطق-المتضررة-من-الزلزال-في-تركيا-1073431611.html
وزير خارجية الإمارات يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا
وزير خارجية الإمارات يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا
تفقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الأحد المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T20:19+0000
2023-02-12T20:19+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الوزير، تفقد المناطق المتأثرة بالزلزال في ولاية كهرمان مرعش، ومقر الفريق الإماراتي للبحث والإنقاذ في الولاية.وخلال الزيارة التقى وزير الخارجية الإماراتي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في كهرمان مرعش وأكد له وقوف بلاده الى جانب الشعب التركي وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية.وقدم عبد الله بن زايد التعازي للشعب التركي وذوي ضحايا الزلزال معربا عن أمنيته بالشفاء العاجل للمصابين.وفي وقت سابق من اليوم وصلت طائرة عسكرية إمارتية إلى مطار أضنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.وبحسب وكالة الأناصول التركية سارعت الإمارات فور وقوع الزلزال إلى تقديم 97 طنا من المواد الغذائية و20 طنا من المواد الطبية و696 خيمة للمتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2".وفي وقت سابق الأحد استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير خارجية الإمارات وذلك في أول زيارة لمسؤول خارجي بارز، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد الأسبوع الماضي.وساهمت الإمارات بفوج طائرات شحن تم إرسالها إلى سوريا وتركيا البالغ عددها 36 طائرة، حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استكمال فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض عبر الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.ويذكر أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر، الثلاثاء الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا، فجر الاثنين الماضي.وشملت مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
https://sputnikarabic.ae/20230212/29605-ألف-قتيل-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-1073424390.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
وزير خارجية الإمارات يتفقد المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا
تابعنا عبر
تفقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الأحد المناطق المتضررة من الزلزال جنوبي تركيا.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الوزير، تفقد المناطق المتأثرة بالزلزال في ولاية كهرمان مرعش، ومقر الفريق الإماراتي للبحث والإنقاذ في الولاية.
وخلال الزيارة التقى وزير الخارجية الإماراتي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في كهرمان مرعش
وأكد له وقوف بلاده الى جانب الشعب التركي وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية.
وقدم عبد الله بن زايد التعازي للشعب التركي وذوي ضحايا الزلزال معربا عن أمنيته بالشفاء العاجل للمصابين.
وفي وقت سابق من اليوم وصلت طائرة عسكرية إمارتية إلى مطار أضنة محملة بالمساعدات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
وبحسب وكالة الأناصول التركية سارعت الإمارات فور وقوع الزلزال
إلى تقديم 97 طنا من المواد الغذائية و20 طنا من المواد الطبية و696 خيمة للمتضررين من الزلزال بتركيا وسوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2".
وفي وقت سابق الأحد استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير خارجية الإمارات وذلك في أول زيارة لمسؤول خارجي بارز، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي البلاد الأسبوع الماضي.
وساهمت الإمارات
بفوج طائرات شحن تم إرسالها إلى سوريا وتركيا البالغ عددها 36 طائرة، حتى الآن، وذلك بالتوازي مع استكمال فرق البحث والإنقاذ الإماراتية سعيها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض عبر الأجهزة والمعدات النوعية والمتخصصة في هذا المجال.
ويذكر أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد أمر، الثلاثاء الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا
، فجر الاثنين الماضي.
وشملت مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".