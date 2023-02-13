https://sputnikarabic.ae/20230213/آيدكس-الجيل-التالي-الإمارات-تطلق-منصة-عالمية-للشركات-الناشئة-في-مجال-الدفاع-1073466123.html

"آيدكس الجيل التالي"... الإمارات تطلق منصة عالمية للشركات الناشئة في مجال الدفاع

"آيدكس الجيل التالي"... الإمارات تطلق منصة عالمية للشركات الناشئة في مجال الدفاع

أعلنت الإمارات إطلاق "آيدكس الجيل التالي"، الذي يمثل مساحة خاصة للشركات الناشئة في مجال الدفاع داخل معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، الذي تستضيفه أبوظبي،... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T15:36+0000

2023-02-13T15:36+0000

2023-02-13T15:46+0000

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جاء ذلك بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن إطلاق "آيدكس الجيل التالي" يجري بالتعاون مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ووزارة الدفاع الإماراتية.ولفت البيان إلى أن "آيدكس الجيل التالي"، الذي يتم إطلاقه لأول مرة عبارة عن منصة مخصصة للشركات الناشئة تسمح لها بعض أفكارها ومنتجاتها في مجال الدفاع أمام صناع القرار والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.وبحسب البيان، فإن "آيدكس الجيل التالي" الخاص بالشركات الناشئة سيشارك فيه 82 شركة ناشئة في مجال الدفاع من 25 دولة حول العالم.وأوضح البيان أن مساحة العرض الخاصة بـ "آيدكس الجيل التالي" ستعرض:وتهدف تجربة "آيدكس الجيل التالي" إلى تمكين الشركات الناشئة من تقوية علاقاتها العالمية مع الشركات الرائدة وصناع القرار حول العالم المشاركين في "آيدكس" و"نافدكس"، بهدف تكوين شراكات وفتح فرص جديدة لهم في مجال الصناعات الدفاعية.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" والمؤتمر المصاحب لهما، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230204/أبوظبي-تستعد-لـ-آيدكس-2023-ما-هو-تاريخ-التصنيع-العسكري-في-الإمارات-1073105839.html

https://sputnikarabic.ae/20230124/أكبر-حدثين-عالميين-في-مجال-الدفاع-بالإمارات-معلومات-عن-آيديكس-ونافدكس-2023-1072670504.html

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رصد عسكري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, آيدكس 2023, نافدكس 2023