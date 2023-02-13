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https://sputnikarabic.ae/20230213/إعلام-أردوغان-يلتقي-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إيلي-كوهين-في-أنقرة-1073478970.html
إعلام: أردوغان يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أنقرة
إعلام: أردوغان يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أنقرة
أفادت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة التركية أنقرة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T21:25+0000
2023-02-13T21:25+0000
إسرائيل
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القدس- سبوتنيك. وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن "يصل الوزير كوهين خلال الأيام المقبلة في زيارة تضامنية مع تركيا في أعقاب كارثة الزلزال، للقاء الرئيس التركي أردوغان، كما سيلتقي الوزير الإسرائيلي كوهين نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو".ويأتي هذا اللقاء عقب عودة مهمة الإنقاذ الإسرائيلية التي ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني الذي أرسلته إسرائيل لتركيا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230213/إنقاذ-طفل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-182-ساعة-على-وقوع-الزلزال-1073469514.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال

إعلام: أردوغان يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في أنقرة

21:25 GMT 13.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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أفادت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة التركية أنقرة.
القدس- سبوتنيك. وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن "يصل الوزير كوهين خلال الأيام المقبلة في زيارة تضامنية مع تركيا في أعقاب كارثة الزلزال، للقاء الرئيس التركي أردوغان، كما سيلتقي الوزير الإسرائيلي كوهين نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو".
ويأتي هذا اللقاء عقب عودة مهمة الإنقاذ الإسرائيلية التي ساعدت في عمليات الإنقاذ بتركيا إلى إسرائيل، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني الذي أرسلته إسرائيل لتركيا.
فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أديامان ، تركيا 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال
16:05 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.
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