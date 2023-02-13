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https://sputnikarabic.ae/20230213/إعلام-غربي-يعتبر-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-روسيا-والصين-وينهك-الناتو-1073456519.html
إعلام غربي يعتبر أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا والصين و"ينهك الناتو"
إعلام غربي يعتبر أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا والصين و"ينهك الناتو"
اعتبرت وسائل إعلام غربية أن استدامة عجلة النزاع في أوكرانيا تصب في صالح روسيا بسبب عدة عوامل لوجيستية واستراتيجية قد تجبر الغرب على قبول شروط روسيا في خطة... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:21+0000
2023-02-13T12:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واعتبرت مقالة على مجلة "ذا ناشيونال إنترست"، اليوم الاثنين، أن "الضغوط على الصناعات الدفاعية لحلف الناتو، أو زيادة الإجهاد الداخلي للحرب، أو الأولويات الأعلى مثل ردع الصين، قد تجبر شركاء أوكرانيا على تقليل دعمهم، إن لم يكن إنهاءه، وإذا حدث هذا السيناريو، فستصبح معركة القدرة على التحمل في صالح روسيا".والثاني هو أن السياسات المحلية في كل من هذه البلدان يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مفاجئ للمساعدة، في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك تحرك في الكونغرس لإنهاء المساعدة واستخدام هذه الأموال لتحسين واقع اقتصاد البلاد، فإذا ساء وضع الاقتصاد، ستبدو هذه الحجة أكثر إقناعًا.وقال عضو الكونغرس الجمهوري، مات غيتس، خلال اجتماع مجلس النواب الأمريكي في 7 فبراير/ شباط، إن "واشنطن تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا لتأجيج صراع ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".وأضاف غيتس في كلمته التي نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "ما حجم المبالغ التي سننفقها؟ هل هناك أي حدود؟ غدًا سيخبرنا الرئيس بايدن كم سيتعين علينا القيام به من أجل كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلان-بايدن-سيطلب-من-الكونغرس-أكبر-ميزانية-دفاع-في-التاريخ-1073363740.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي يعتبر أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا والصين و"ينهك الناتو"

12:21 GMT 13.02.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور دبابة أوكرانية مدمرة
 دبابة أوكرانية مدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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اعتبرت وسائل إعلام غربية أن استدامة عجلة النزاع في أوكرانيا تصب في صالح روسيا بسبب عدة عوامل لوجيستية واستراتيجية قد تجبر الغرب على قبول شروط روسيا في خطة السلام.
واعتبرت مقالة على مجلة "ذا ناشيونال إنترست"، اليوم الاثنين، أن "الضغوط على الصناعات الدفاعية لحلف الناتو، أو زيادة الإجهاد الداخلي للحرب، أو الأولويات الأعلى مثل ردع الصين، قد تجبر شركاء أوكرانيا على تقليل دعمهم، إن لم يكن إنهاءه، وإذا حدث هذا السيناريو، فستصبح معركة القدرة على التحمل في صالح روسيا".

تكمن الصعوبة في استمرار أوكرانيا في تحسين قدراتها العسكرية، في تجاهل حقائق سياسية واقتصادية معينة، الأولى هي أن دعم أوكرانيا أدى إلى إجهاد الولايات المتحدة والصناعات الدفاعية للناتو، والتي يجب أن تزيد بشكل كبير من إنتاج المواد الحيوية ليس فقط لإبقاء أوكرانيا في المعركة ولكن أيضًا للسماح للغرب بالحفاظ على تهديده الرادع ضد أعداء آخرين مثل الصين.

والثاني هو أن السياسات المحلية في كل من هذه البلدان يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مفاجئ للمساعدة، في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك تحرك في الكونغرس لإنهاء المساعدة واستخدام هذه الأموال لتحسين واقع اقتصاد البلاد، فإذا ساء وضع الاقتصاد، ستبدو هذه الحجة أكثر إقناعًا.
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
إعلام: بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في التاريخ
10 فبراير, 18:25 GMT

التصعيد الأحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سوف يلعب دورًا في تصديق رواية ​​بوتين تجاه حلف شمال الأطلسي باعتباره تهديدًا أمنيًا لروسيا، مما سيقوي شعبيته (بوتين) محليًا ويجعل عزله دوليًا أكثر صعوبة.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري، مات غيتس، خلال اجتماع مجلس النواب الأمريكي في 7 فبراير/ شباط، إن "واشنطن تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا لتأجيج صراع ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".
وأضاف غيتس في كلمته التي نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "ما حجم المبالغ التي سننفقها؟ هل هناك أي حدود؟ غدًا سيخبرنا الرئيس بايدن كم سيتعين علينا القيام به من أجل كييف".
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