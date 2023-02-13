https://sputnikarabic.ae/20230213/إعلام-غربي-يعتبر-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-روسيا-والصين-وينهك-الناتو-1073456519.html

إعلام غربي يعتبر أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا والصين و"ينهك الناتو"

إعلام غربي يعتبر أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا والصين و"ينهك الناتو"

اعتبرت وسائل إعلام غربية أن استدامة عجلة النزاع في أوكرانيا تصب في صالح روسيا بسبب عدة عوامل لوجيستية واستراتيجية قد تجبر الغرب على قبول شروط روسيا في خطة... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T12:21+0000

2023-02-13T12:21+0000

2023-02-13T12:21+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062458949_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b54a3847b0663aaea220ffcbc778758.jpg

واعتبرت مقالة على مجلة "ذا ناشيونال إنترست"، اليوم الاثنين، أن "الضغوط على الصناعات الدفاعية لحلف الناتو، أو زيادة الإجهاد الداخلي للحرب، أو الأولويات الأعلى مثل ردع الصين، قد تجبر شركاء أوكرانيا على تقليل دعمهم، إن لم يكن إنهاءه، وإذا حدث هذا السيناريو، فستصبح معركة القدرة على التحمل في صالح روسيا".والثاني هو أن السياسات المحلية في كل من هذه البلدان يمكن أن تؤدي إلى إنهاء مفاجئ للمساعدة، في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هناك تحرك في الكونغرس لإنهاء المساعدة واستخدام هذه الأموال لتحسين واقع اقتصاد البلاد، فإذا ساء وضع الاقتصاد، ستبدو هذه الحجة أكثر إقناعًا.وقال عضو الكونغرس الجمهوري، مات غيتس، خلال اجتماع مجلس النواب الأمريكي في 7 فبراير/ شباط، إن "واشنطن تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا لتأجيج صراع ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".وأضاف غيتس في كلمته التي نقلتها شبكة "فوكس نيوز": "ما حجم المبالغ التي سننفقها؟ هل هناك أي حدود؟ غدًا سيخبرنا الرئيس بايدن كم سيتعين علينا القيام به من أجل كييف".

https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلان-بايدن-سيطلب-من-الكونغرس-أكبر-ميزانية-دفاع-في-التاريخ-1073363740.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا