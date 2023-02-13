https://sputnikarabic.ae/20230213/البيت-الأبيض-لا-يرى-مسوغا-لاعتبار-الأجسام-الطائرة-دخيلة-من-الفضاء-1073478006.html
البيت الأبيض لا يرى مسوغا لاعتبار الأجسام الطائرة "دخيلة من الفضاء"
البيت الأبيض لا يرى مسوغا لاعتبار الأجسام الطائرة "دخيلة من الفضاء"
أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتشكيل فريق مشترك بين الإدارات المعنية لإجراء تحليل متعمق... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T21:01+0000
2023-02-13T21:01+0000
2023-02-13T21:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار كيربي، اليوم الاثنين، أثناء إفادة صحفية في البيت الأبيض إلى أن "السلطات الأمريكية لا ترى أي سبب للحديث عن أن مصدر الأجسام التي ظهرت فوق ألاسكا وكندا وبحيرة هورون فضائي".وأضاف أن "كل عنصر في الحكومة سيضاعف جهوده لفهم وتحييد مثل هذه الظواهر".وتابع: "لقد غير الرئيس بايدن كل ذلك - نحاول أخيرًا فهمها بشكل أفضل".
https://sputnikarabic.ae/20230213/تصويت-هل-الأجسام-الغامضة-التي-تم-إسقاطها-كائنات-فضائية-أم-حرب-خفية؟--1073458773.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض لا يرى مسوغا لاعتبار الأجسام الطائرة "دخيلة من الفضاء"
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أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتشكيل فريق مشترك بين الإدارات المعنية لإجراء تحليل متعمق لظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة بعد أن أسقط الجيش ثلاثة أجسام مجهولة المنشأ والطبيعة والغرض فوق شمال البلاد وفي كندا.
وأشار كيربي، اليوم الاثنين، أثناء إفادة صحفية في البيت الأبيض إلى أن "السلطات الأمريكية لا ترى أي سبب للحديث عن أن مصدر الأجسام التي ظهرت فوق ألاسكا وكندا وبحيرة هورون فضائي".
الرئيس، من خلال مستشاره للأمن القومي، وجه اليوم فريقًا من عدة وكالات لاستكشاف الآثار السياسية للكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة والتي تشكل مخاطر أمنية وتحليلها والتخلص منها.
وأضاف أن "كل عنصر في الحكومة سيضاعف جهوده لفهم وتحييد مثل هذه الظواهر".
على الرغم من أن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة معروفة منذ فترة طويلة، إلا أن السلطات الأمريكية لم تقم بمحاولات جادة لدراستها وتفسيرها بعمق حتى الرئيس جو بايدن.
وتابع: "لقد غير الرئيس بايدن كل ذلك - نحاول أخيرًا فهمها
بشكل أفضل".