https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-وبودابست-لا-تؤيدان-ضخ-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1073465437.html
الخارجية البيلاروسية: مينسك وبودابست لا تؤيدان ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
الخارجية البيلاروسية: مينسك وبودابست لا تؤيدان ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
أكد وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينك، يوم الاثنين، بعد محادثات مع نظيره المجري بيتر سيغارتو، أن بيلاروسيا والمجر لا تدعمان ضخ السلاح إلى أوكرانيا، وأنهما... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T14:57+0000
2023-02-13T14:57+0000
2023-02-13T14:57+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وصرح وزير الخارجية البيلاروسي، يوم الاثنين، في مينسك، قائلا: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا، وتتطابق مواقفنا مع الشركاء الهنغاريين في كثير من النواحي، ولا يؤيد البلدان ضخ السلاح إلى منطقة الصراع، بل يؤيدان تسوية سلمية للوضع".وأضاف ألينك: "إن بيلاروسيا توفر مثل هذه الفرصة بشكل مستمر منذ عام 2014، وفي العام الماضي، عُقدت ثلاث جولات أيضًا على الأراضي البيلاروسية، وأود أن أؤكد أننا مستعدون لمواصلة هذه الممارسة، ساحة مينسك دائمًا مفتوحة للسلام".
https://sputnikarabic.ae/20230212/بعد-رفضها-إرسال-السلاح-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-قدرات-المجر-العسكرية-1073424921.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية البيلاروسية: مينسك وبودابست لا تؤيدان ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا
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أكد وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينك، يوم الاثنين، بعد محادثات مع نظيره المجري بيتر سيغارتو، أن بيلاروسيا والمجر لا تدعمان ضخ السلاح إلى أوكرانيا، وأنهما تؤيدان التسوية السلمية.
وصرح وزير الخارجية البيلاروسي، يوم الاثنين، في مينسك، قائلا: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا، وتتطابق مواقفنا مع الشركاء الهنغاريين في كثير من النواحي، ولا يؤيد البلدان ضخ السلاح إلى منطقة الصراع، بل يؤيدان تسوية سلمية للوضع".
وأشار ألينك إلى أنه في عام 2022، عرضت المجر أراضيها لإجراء مفاوضات حول تسوية سلمية.
وأضاف ألينك: "إن بيلاروسيا توفر مثل هذه الفرصة بشكل مستمر منذ عام 2014، وفي العام الماضي، عُقدت ثلاث جولات أيضًا على الأراضي البيلاروسية، وأود أن أؤكد أننا مستعدون لمواصلة هذه الممارسة، ساحة مينسك دائمًا مفتوحة للسلام".