https://sputnikarabic.ae/20230212/بعد-رفضها-إرسال-السلاح-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-قدرات-المجر-العسكرية-1073424921.html
بعد رفضها إرسال السلاح إلى أوكرانيا... معلومات عن قدرات المجر العسكرية
بعد رفضها إرسال السلاح إلى أوكرانيا... معلومات عن قدرات المجر العسكرية
تمتلك المجر قوة عسكرية يتم تصنيفها في المرتبة رقم 54 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، وهي إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو". 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T16:12+0000
2023-02-12T16:12+0000
2023-02-12T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
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ويقدر حجم الإنفاق العسكري للمجر بـ 4.5 مليار دولار، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن عدد سكان المجر يتجاوز 9.6 مليون نسمة.ويضم الجيش المجري قوة بشرية تقدر بـ 55 ألف فرد بينهم:وتمتلك المجر قوة جوية مكونة من 57 طائرة حربية بينها:أما القوات البرية للجيش المجري فتضم:وأعلن بالاش أوربان، مستشار رئيس الوزراء المجري أن بلاده مستعدة لتصبح شريكا لأوكرانيا فيما يتعلق بتحقيق السلام، وليس في توريد الأسلحة.جاء ذلك رغم مطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمجر بالحصول على أسلحة، وأضاف أوربان: "المجر لن تزود كييف بالسلاح.وتحدث مستشار رئيس الوزراء المجري عن دعم بلاده لاندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لكنه طالبها باحترام حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الأقلية المجرية.وتقدم الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مساعدات عسكرية ضخمة إلى كييف لمساعدتها على تعطيل أهداف العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022 استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
https://sputnikarabic.ae/20230212/القوات-الروسية-تستخدم-أسلحة-جديدة-خلال-هجماتها-على-الأهداف-أوكرانية-1073406602.html
https://sputnikarabic.ae/20230212/مستشار-رئيس-الوزراء-المجر-لن-تزود-أوكرانيا-بالسلاح-على-الرغم-من-مكالمات-زيلينسكي--1073415911.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
بعد رفضها إرسال السلاح إلى أوكرانيا... معلومات عن قدرات المجر العسكرية
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تمتلك المجر قوة عسكرية يتم تصنيفها في المرتبة رقم 54 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، وهي إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ويقدر حجم الإنفاق العسكري للمجر بـ 4.5 مليار دولار، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن عدد سكان المجر يتجاوز 9.6 مليون نسمة.
ويضم الجيش المجري قوة بشرية تقدر بـ 55 ألف فرد بينهم:
وتمتلك المجر قوة جوية مكونة من 57 طائرة حربية بينها:
35 مروحية بينها 8 مروحيات هجومية.
أما القوات البرية للجيش المجري فتضم:
وأعلن بالاش أوربان، مستشار رئيس الوزراء المجري أن بلاده مستعدة لتصبح شريكا لأوكرانيا فيما يتعلق بتحقيق السلام، وليس في توريد الأسلحة
.
جاء ذلك رغم مطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمجر بالحصول على أسلحة
، وأضاف أوربان: "المجر لن تزود كييف بالسلاح.
وتحدث مستشار رئيس الوزراء المجري عن دعم بلاده لاندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لكنه طالبها باحترام حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الأقلية المجرية.
وتقدم الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مساعدات عسكرية ضخمة إلى كييف لمساعدتها على تعطيل أهداف العملية العسكرية الخاصة
التي بدأتها روسيا في 24 فبراير/ شباط 2022 استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.