https://sputnikarabic.ae/20230213/السلطات-العراقية-ترفع-7-سيطرات-في-بغداد-1073450700.html
السلطات العراقية ترفع 7 سيطرات في بغداد
السلطات العراقية ترفع 7 سيطرات في بغداد
أعلنت السلطات العراقية في بغداد، اليوم الاثنين، رفع سبع سيطرات في العاصمة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T10:15+0000
2023-02-13T10:15+0000
2023-02-13T10:15+0000
العراق
بغداد
قوات الأمن
العالم العربي
الأخبار
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جاء هذا في بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن قوات الأمن العراقية باشرت برفع سيطرات، مدخل الفضل، والميدان، ومعارض النهضة، وكراج النهضة، ومجمع الكليات، والجامعة محلة 710، وملعب الشعب وتحويلهن الى مرابطات وذلك في جانب الرصافة.وأكدت القيادة أنها تواصل فتح الطرق والأزقة ورفع السيطرات، حسب الخطط الموضوعة من قيادة عمليات بغداد.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.كما تأتي في إطار الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات، بإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الشرطة-العراقية-تعلن-تطهير-نينوى-من-مخلفات-تنظيم-داعش-الإرهابي-1071985055.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, بغداد, قوات الأمن, العالم العربي, الأخبار
العراق, بغداد, قوات الأمن, العالم العربي, الأخبار
السلطات العراقية ترفع 7 سيطرات في بغداد
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أعلنت السلطات العراقية في بغداد، اليوم الاثنين، رفع سبع سيطرات في العاصمة.
جاء هذا في بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن قوات الأمن العراقية
باشرت برفع سيطرات، مدخل الفضل، والميدان، ومعارض النهضة، وكراج النهضة، ومجمع الكليات، والجامعة محلة 710، وملعب الشعب وتحويلهن الى مرابطات وذلك في جانب الرصافة.
وأكدت القيادة أنها تواصل فتح الطرق والأزقة ورفع السيطرات، حسب الخطط الموضوعة من قيادة عمليات بغداد.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.
كما تأتي في إطار الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات، بإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم.