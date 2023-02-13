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https://sputnikarabic.ae/20230213/جهاز-رنين-مغناطيسي-يلقم-مسدسا-ويقتل-صاحبه-1073467943.html
جهاز رنين مغناطيسي يلقم مسدسا ويقتل صاحبه
جهاز رنين مغناطيسي يلقم مسدسا ويقتل صاحبه
توفي رجل برازيلي متأثرا بجروح أصيب بها، الشهر الماضي، بسبب مسدس مخفي كان يرتديه بالقرب من جهاز يعمل بالرنين المغناطيسي، مما أدى إلى إطلاق النارعليه في بطنه. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T15:57+0000
2023-02-13T15:57+0000
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في 16 يناير/ كانون الثاني، اصطحب لياندرو ماتياس والدته المريضة إلى ساو باولو في البرازيل، لإجراء مسح بالرنين المغناطيسي.وبحسب ما ورد، احتفظ المحامي البالغ من العمر 40 عامًا بحيازة السلاح على الرغم من الطلبات الشفوية والمكتوبة لإزالة جميع الأشياء المعدنية قبل مرافقة والدته إلى غرفة المسح.أصدر الطاقم الطبي تعليمات لكل من ماتياس ووالدته بترك جميع العناصر المعدنية خارج غرفة المسح كإجراء احترازي، لكن على مايبدو لم يستجب لتلك التعليمات التي أودت بحياته، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.وبيّن العلماء أن هناك عددا من المحظورات يجب اتباعها قبل الدخول إلى غرفة الرنين المغناطيسي، وهي عدم اصطحاب أي نوع من أنواع المعادن إلى المجال المغناطيسي.ونوّه العلماء إلى أن الغرفة حتى في حالة كون جهاز التصوير بالرنين مغلق، فإن المجال المغناطيسي يتواجد في البيئة المحيطة، الأمر الذي يؤدي إلى سحب كافة المعادن نحو الجهاز.وأشار العلماء، بحسب الصحيفة، إلى أن بعض المرضى لا يسمح لهم بالتعرض إلى هذا الجهاز مثل الذين خضعوا لعملية تركيب الشرائح بالعظام.وأكد العلماء أن تواجد أي نوع من أنواع الحديد في الجسم يعرض صاحبه إلى الانجذاب نحو الجهاز، حيث إن قوته تصل إلى ما يُعادل 42 ألف من جاذبية الأرض، وبالتالي، فإن الأمر يصعب السيطرة عليه، فضلًا عن منع اصطحاب أي نوع من المعادن.
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العالم, الصحة
العالم, الصحة

جهاز رنين مغناطيسي يلقم مسدسا ويقتل صاحبه

15:57 GMT 13.02.2023
CC0 / / آلة رنين مغناطيسي
آلة رنين مغناطيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
CC0 / /
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توفي رجل برازيلي متأثرا بجروح أصيب بها، الشهر الماضي، بسبب مسدس مخفي كان يرتديه بالقرب من جهاز يعمل بالرنين المغناطيسي، مما أدى إلى إطلاق النارعليه في بطنه.
في 16 يناير/ كانون الثاني، اصطحب لياندرو ماتياس والدته المريضة إلى ساو باولو في البرازيل، لإجراء مسح بالرنين المغناطيسي.
وبحسب ما ورد، احتفظ المحامي البالغ من العمر 40 عامًا بحيازة السلاح على الرغم من الطلبات الشفوية والمكتوبة لإزالة جميع الأشياء المعدنية قبل مرافقة والدته إلى غرفة المسح.
أصدر الطاقم الطبي تعليمات لكل من ماتياس ووالدته بترك جميع العناصر المعدنية خارج غرفة المسح كإجراء احترازي، لكن على مايبدو لم يستجب لتلك التعليمات التي أودت بحياته، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية.
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وبيّن العلماء أن هناك عددا من المحظورات يجب اتباعها قبل الدخول إلى غرفة الرنين المغناطيسي، وهي عدم اصطحاب أي نوع من أنواع المعادن إلى المجال المغناطيسي.
ونوّه العلماء إلى أن الغرفة حتى في حالة كون جهاز التصوير بالرنين مغلق، فإن المجال المغناطيسي يتواجد في البيئة المحيطة، الأمر الذي يؤدي إلى سحب كافة المعادن نحو الجهاز.
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وأشار العلماء، بحسب الصحيفة، إلى أن بعض المرضى لا يسمح لهم بالتعرض إلى هذا الجهاز مثل الذين خضعوا لعملية تركيب الشرائح بالعظام.
وأكد العلماء أن تواجد أي نوع من أنواع الحديد في الجسم يعرض صاحبه إلى الانجذاب نحو الجهاز، حيث إن قوته تصل إلى ما يُعادل 42 ألف من جاذبية الأرض، وبالتالي، فإن الأمر يصعب السيطرة عليه، فضلًا عن منع اصطحاب أي نوع من المعادن.
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