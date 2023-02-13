https://sputnikarabic.ae/20230213/خبير-تسليح-اليابان-بصواريخ-فرط-صوتية-قد-يؤدي-إلى-سيناريو-مروع-1073451317.html

خبير: تسليح اليابان بصواريخ فرط صوتية قد يؤدي إلى سيناريو مروع

خبير: تسليح اليابان بصواريخ فرط صوتية قد يؤدي إلى سيناريو مروع

قال الخبير العسكري الروسي، ألكسي ليونكوف، اليوم الإثنين، إن قرار اليابان التسلح بصواريخ باليستية فرط صوتية، قد يثير ردة فعل من الصين وكوريا الشمالية، حيث سيعيد... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T10:23+0000

2023-02-13T10:23+0000

2023-02-13T10:23+0000

رصد عسكري

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موسكو – سبوتنيك. وقال ليونكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "في المقابل، سيتم تركيز الصواريخ الصينية على اليابان، كما تدعي كوريا الشمالية أيضاً، بأن لديها الوسائل اللازمة لذلك، إذا قامت اليابان بأي تحركات عسكرية، فلن يكون هناك سيناريو أوكراني، بل سيكون هناك سيناريو مروّع، لأن الصين وكوريا الشمالية لن تغفرا لليابان ذلك، فقد عانى كلا البلدين بشدة من اليابانيين في القرن الماضي، وإذا تم إطلاق أي شيء تجاه اليابان، فستكون أسلحة نووية".وأضاف الخبير العسكري، بأن الولايات المتحدة تحاول إنشاء تحالف ضد الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مخوفةً المشككين حتى بالتهديد الروسي، الشيء الذي استخدمه رئيس الوزراء الياباني، كيسيدا، لعسكرة اليابان باعتماده موقف مؤيد لأمريكا، وقد مرر البرلمان (الياباني) العديد من القرارات التي تسمح بتفاعل أوثق مع الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، نشر صواريخ متوسطة المدى فرط صوتية في البلاد.وأضاف الخبير بأن روسيا من جانبها، تعمل منذ فترة طويلة، على تعزيز دفاعاتها في الشرق الأقصى، فهناك أنظمة دفاع جوي وأنظمة صواريخ من طراز "إسكندر". وتمتلك القوات المسلحة الروسية أنظمة صواريخ "إس-400" والمنظومة العسكرية "إس-300 ب4" ونظام الدفاع الصاروخي "إس-500" الجديد القادر على مواجهة الصواريخ اليابانية والأمريكية. أما بالنسبة لإمكانية الضربة، فإن أنظمة الصواريخ "أفانغارد" فرط الصوتية، والصواريخ المتنقلة الحديثة "يارس" التي تغطي أراضي اليابان من مناطق تمركزها، كما أن لدى روسيا غواصات مجهزة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك لدى أسطول المحيط الهادئ الذي يتم تحديثه.وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو لـ"سبوتنيك"، بأن روسيا سترد على الفور على أي تهديدات للشرق الأقصى، بما في ذلك وظهور صواريخ فرط صوتية في الجزر الحدودية. على وجه الخصوص، أصبح معروفًا عن خطط وزارة الدفاع اليابانية لإنشاء وحدتين داخل قوة الدفاع الذاتي البرية مزودتين بأنظمة الصواريخ الباليستية بمركبات إعادة دخول فرط صوتية في جزيرتي كيوشو وهوكايدو، بحلول عام 2026.وذكرت صحيفة "مينيتي" في وقت سابق، أن حكومة اليابان تدرس تطوير صواريخ موجهة يصل مداها إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، ونشرها لاحقًا على مراحل في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك هوكايدو. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر المنشور بالإشارة إلى مصادر مطلعة، أن طوكيو تعتزم النظر في وضع صواريخ أميركية متوسطة المدى على أراضيها، إذا بدأت الولايات المتحدة مفاوضات رسمية بشأن هذه المسألة. وأشارت الورقة إلى أن الولايات المتحدة حددت صواريخ فرط الصوتية البعيدة المدى "إر آر إيتش دبليو" فرط الصوتية وصواريخ كروز من طراز "توماهوك" كمرشحين محتملين للنشر.

https://sputnikarabic.ae/20230213/الخارجية-موسكو-سترد-على-الفور-في-حال-نشر-اليابان-صواريخ-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1073437547.html

https://sputnikarabic.ae/20230114/ما-هي-صواريخ-توماهوك-التي-تعتزم-اليابان-شراؤها-1072272297.html

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