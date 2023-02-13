https://sputnikarabic.ae/20230213/رئيس-أرامكو-اختلال-التوازن-الحالي-في-الاستثمار-بقطاع-الطاقة-سيقودنا-إلى-مسار-خطير-1073464512.html
رئيس "أرامكو": اختلال التوازن الحالي في الاستثمار بقطاع الطاقة سيقودنا إلى مسار خطير
رئيس "أرامكو": اختلال التوازن الحالي في الاستثمار بقطاع الطاقة سيقودنا إلى مسار خطير
حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، من أن القواعد البيئية وحوكمة الشركات المنحازة ضد مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز يقوض... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T14:31+0000
2023-02-13T14:31+0000
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وأشار أثناء مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية، أمس الأحد، إلى أنه "تم إنفاق 1.1 تريليون دولار أمريكي على عمليات تحول الطاقة العالمية في 2022"، بينما لم يتجاوز الاستثمار بمجالات مثل التقاط وتخزين الكربون وكذلك الهيدروجين 1%".وقال: "يجب أن أقول إن اختلال التوازن الحالي في الاستثمار في مجال الطاقة سيقودنا إلى مسار خطير، ففي العام الماضي 2022 على سبيل المثال، التزم المجتمع الدولي بإنفاق 1.1 تريليون دولار في مجال تحول الطاقة عالميا، ولكن كانت نسبة الاستثمار في قطاعين هامين للغاية، وهما التقاط الكربون وتخزينه وفي قطاع الهيدروجين أقل من 1% من هذا الإجمالي".وبيّن أن "تكلفة رأس المال لمشروعات النفط والغاز شهدت ارتفاعا بشكل كبير، نتيجة ارتفاع المخاطر المتصورة وندرة رأس المال".وتابع الناصر للحاضرين الملتقى السعودي: "إن رسالتي لكم واضحة جدا، إن أسواق رأس المال لديها فرص واضحة للتعامل وبشكل متزامن مع المعضلة الثلاثية، المتمثلة في تكاليف الطاقة وأمن الطاقة والاستدامة، وباستعادة الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية الحيوية، وبالاستثمار في التقنيات التي ستخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة، ومن ضمنها المتجددة، وكذلك الهيدروجين الأخضر والأزرق".وأردف رئيس شركة "أرامكو": "بعبارة أخرى، هناك العديد من الفرص المتنوعة والمغرية ماديا، إذا استطعتم تبني نظرة شمولية عادلة في مجال الاستثمار في تحول الطاقة العالمي".وانطلقت النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية 2023، أمس الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، والذي يقام على مدار يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
رئيس "أرامكو": اختلال التوازن الحالي في الاستثمار بقطاع الطاقة سيقودنا إلى مسار خطير
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حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، من أن القواعد البيئية وحوكمة الشركات المنحازة ضد مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز يقوض الاستثمار في النفط والغاز، لدرجة أنه يشكل حاليا تهديد لأمن الطاقة في العالم.
وأشار أثناء مشاركته في ملتقى السوق المالية السعودية، أمس الأحد، إلى أنه "تم إنفاق 1.1 تريليون دولار أمريكي على عمليات تحول الطاقة العالمية في 2022"، بينما لم يتجاوز الاستثمار بمجالات مثل التقاط وتخزين الكربون
وكذلك الهيدروجين 1%".
وقال: "يجب أن أقول إن اختلال التوازن الحالي في الاستثمار في مجال الطاقة سيقودنا إلى مسار خطير، ففي العام الماضي 2022 على سبيل المثال، التزم المجتمع الدولي بإنفاق 1.1 تريليون دولار في مجال تحول الطاقة عالميا، ولكن كانت نسبة الاستثمار في قطاعين هامين للغاية، وهما التقاط الكربون وتخزينه وفي قطاع الهيدروجين أقل من 1% من هذا الإجمالي".
وطالب أمين الناصر في كلمته، بضرورة التعامل بواقعية مع أزمة الطاقة الحالية، قائلا: "عليكم بالواقعية.. فالعالم سيستمر في الاعتماد على النفط والغاز.. والبدائل ليست مهيأة لتلبية حجم الطلب العالمي".
وبيّن أن "تكلفة رأس المال لمشروعات النفط والغاز شهدت ارتفاعا بشكل كبير، نتيجة ارتفاع المخاطر المتصورة وندرة رأس المال".
وتابع الناصر للحاضرين الملتقى السعودي: "إن رسالتي لكم واضحة جدا، إن أسواق رأس المال لديها فرص واضحة للتعامل وبشكل متزامن مع المعضلة الثلاثية، المتمثلة في تكاليف الطاقة وأمن الطاقة والاستدامة، وباستعادة الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية الحيوية، وبالاستثمار في التقنيات التي ستخفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة، ومن ضمنها المتجددة، وكذلك الهيدروجين الأخضر والأزرق".
وأردف رئيس شركة "أرامكو
": "بعبارة أخرى، هناك العديد من الفرص المتنوعة والمغرية ماديا، إذا استطعتم تبني نظرة شمولية عادلة في مجال الاستثمار في تحول الطاقة العالمي".
وانطلقت النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية 2023، أمس الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، والذي يقام على مدار يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري.