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زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غربي رومانيا
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غربي رومانيا
أعلن المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي رومانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T17:03+0000
2023-02-13T17:03+0000
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كيشيناو - سبوتنيك. وذكر المعهد على موقعه الإلكتروني، أنه "في الساعة 16:58 (17:58 بتوقيت موسكو)، وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج بلغت شدته 5.2 درجة على عمق 15 كم".ولم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال، لكن السكان في العاصمة بوخارست، والمناطق التي تبعد نحو 207 كيلومترات من مركز الزلزال، إضافة إلى السكان في مولدوفا شعروا بالهزة الأرضية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230213/إنقاذ-طفل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-182-ساعة-على-وقوع-الزلزال-1073469514.html
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زلزال, رومانيا, أخبار رومانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غربي رومانيا

17:03 GMT 13.02.2023
© Photo / flickr.com/ Alejandro Giacomettiالبرلمان الروماني
البرلمان الروماني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Photo / flickr.com/ Alejandro Giacometti
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أعلن المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي رومانيا.
كيشيناو - سبوتنيك. وذكر المعهد على موقعه الإلكتروني، أنه "في الساعة 16:58 (17:58 بتوقيت موسكو)، وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج بلغت شدته 5.2 درجة على عمق 15 كم".
ولم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال، لكن السكان في العاصمة بوخارست، والمناطق التي تبعد نحو 207 كيلومترات من مركز الزلزال، إضافة إلى السكان في مولدوفا شعروا بالهزة الأرضية.
فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أديامان ، تركيا 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال
16:05 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.
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