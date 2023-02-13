https://sputnikarabic.ae/20230213/زلزال-بقوة-52-ريختر-يضرب-جنوب-غربي-رومانيا-1073471230.html
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غربي رومانيا
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غربي رومانيا
أعلن المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي رومانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T17:03+0000
2023-02-13T17:03+0000
2023-02-13T17:03+0000
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كيشيناو - سبوتنيك. وذكر المعهد على موقعه الإلكتروني، أنه "في الساعة 16:58 (17:58 بتوقيت موسكو)، وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج بلغت شدته 5.2 درجة على عمق 15 كم".ولم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال، لكن السكان في العاصمة بوخارست، والمناطق التي تبعد نحو 207 كيلومترات من مركز الزلزال، إضافة إلى السكان في مولدوفا شعروا بالهزة الأرضية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230213/إنقاذ-طفل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-182-ساعة-على-وقوع-الزلزال-1073469514.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, رومانيا, أخبار رومانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال, رومانيا, أخبار رومانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غربي رومانيا
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أعلن المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي رومانيا.
كيشيناو - سبوتنيك. وذكر المعهد على موقعه الإلكتروني، أنه "في الساعة 16:58 (17:58 بتوقيت موسكو)، وقع زلزال قوي في منطقة أولتينيا بمقاطعة جورج بلغت شدته 5.2 درجة على عمق 15 كم".
ولم يتم الإعلان عن وجود أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال، لكن السكان في العاصمة بوخارست، والمناطق التي تبعد نحو 207 كيلومترات من مركز الزلزال
، إضافة إلى السكان في مولدوفا شعروا بالهزة الأرضية.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا
، في 6 شباط/فبراير الجاري، أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف.