https://sputnikarabic.ae/20230213/غريفيث-يزور-حلب-للإطلاع-على-هول-الدمار-الذي-طال-المدينة-جراء-الزلزال-1073457233.html
غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مدينة حلب للاطلاع على حجم الدمار الذي أصاب المدينة جراء الزلزال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:36+0000
2023-02-13T12:36+0000
2023-02-13T12:54+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
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وجال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في حي "المشارقة" وتوقف عند أحد الأبنية التي تسبب انهياره بوفاة عدد كبير من المواطنين.والتقى غريفيث محافظ حلب حسين دياب، ودار الحديث حول جهود الإنقاذ والإغاثة، كما تناول الحديث حجم الأضرار التي طالت المدينة والاحتياجات الطارئة للاستجابة الإنسانية.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/بيدرسون-المنظمات-الأممية-تعمل-بكل-قوة-لدعم-جهود-إغاثة-المتضررين-في-سوريا-جراء-الزلزال-1073426165.html
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أخبار سوريا اليوم, زلزال
غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
12:36 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مدينة حلب للاطلاع على حجم الدمار الذي أصاب المدينة جراء الزلزال.
وجال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في حي "المشارقة" وتوقف عند أحد الأبنية التي تسبب انهياره بوفاة عدد كبير من المواطنين.
كما اطلع غريفيث على سير عمليات الإنقاذ المستمرة بعد 6 أيام من وقوع الزلزال.
والتقى غريفيث محافظ حلب حسين دياب، ودار الحديث حول جهود الإنقاذ والإغاثة، كما تناول الحديث حجم الأضرار التي طالت المدينة والاحتياجات الطارئة للاستجابة الإنسانية.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.