عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/غريفيث-يزور-حلب-للإطلاع-على-هول-الدمار-الذي-طال-المدينة-جراء-الزلزال-1073457233.html
غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مدينة حلب للاطلاع على حجم الدمار الذي أصاب المدينة جراء الزلزال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:36+0000
2023-02-13T12:54+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073457087_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3ae47533057bdc584b28dad209e58d86.jpg
وجال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في حي "المشارقة" وتوقف عند أحد الأبنية التي تسبب انهياره بوفاة عدد كبير من المواطنين.والتقى غريفيث محافظ حلب حسين دياب، ودار الحديث حول جهود الإنقاذ والإغاثة، كما تناول الحديث حجم الأضرار التي طالت المدينة والاحتياجات الطارئة للاستجابة الإنسانية.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/بيدرسون-المنظمات-الأممية-تعمل-بكل-قوة-لدعم-جهود-إغاثة-المتضررين-في-سوريا-جراء-الزلزال-1073426165.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0d/1073457087_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3a9351fada03a8a01309f50fa55e830a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, زلزال
أخبار سوريا اليوم, زلزال

غريفيث يزور حلب للاطلاع على هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال

12:36 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Ali Hashemغريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
غريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegram
وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إلى مدينة حلب للاطلاع على حجم الدمار الذي أصاب المدينة جراء الزلزال.
وجال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في حي "المشارقة" وتوقف عند أحد الأبنية التي تسبب انهياره بوفاة عدد كبير من المواطنين.

كما اطلع غريفيث على سير عمليات الإنقاذ المستمرة بعد 6 أيام من وقوع الزلزال.

والتقى غريفيث محافظ حلب حسين دياب، ودار الحديث حول جهود الإنقاذ والإغاثة، كما تناول الحديث حجم الأضرار التي طالت المدينة والاحتياجات الطارئة للاستجابة الإنسانية.
© Sputnik . Ali Hashemغريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
غريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
غريفيث يزور حلب للإطلاع هول الدمار الذي طال المدينة جراء الزلزال
© Sputnik . Ali Hashem
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
‏سبوتنيك تواكب فرق الإنقاذ اللبنانية والفنزويلية في عمليات البحث والإنقاذ باللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
بيدرسون: المنظمات الأممية تعمل بكل قوة لدعم جهود إغاثة المتضررين في سوريا جراء الزلزال
أمس, 16:14 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала