https://sputnikarabic.ae/20230213/صفارات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-غلاف-غزة-والجيش-الإسرائيلي-يهاجم-القطاع-1073437364.html
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يهاجم القطاع
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يهاجم القطاع
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T02:53+0000
2023-02-13T02:53+0000
2023-02-13T03:00+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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وذكرت "وفا"، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب المدينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها، دون وقوع إصابات.على جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لمنظمة (حماس) وسط قطاع غزة". مشيراً إلى أن الحركة "تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومستوطنات غلاف غزة.ويأتي التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني غداة قررا "الكنيست" شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، ودعم خطة بن غفير "العسكرية" شرقي القدس، بتصعيد المواجهة في المدينة.وهو ما أكدت الرئاسة الفلسطينية عبر الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، أنه مدانٌ ومرفوضٌ، وسيؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.
https://sputnikarabic.ae/20230212/الرئاسة-الفلسطينية-شرعنة-البؤر-الاستيطانية-سيزيد-التوتر-والتصعيد-1073436084.html
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار العالم العربي
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة والجيش الإسرائيلي يهاجم القطاع
02:53 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 03:00 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت فجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وذكرت "وفا"، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب المدينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها
، دون وقوع إصابات.
على جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "طائرات حربية أغارت على موقع تحت الأرض لإنتاج المواد الخام الصاروخية لمنظمة (حماس) وسط قطاع غزة". مشيراً إلى أن الحركة "تتحمل مسؤولية كل ما يحدث من غزة وستدفع ثمن أي انتهاك".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ومستوطنات غلاف غزة
.
ويأتي التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني غداة قررا "الكنيست" شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإمداد عشرات البؤر بالمياه والكهرباء، والتخطيط لبناء عدة آلاف من الوحدات الاستيطانية، ودعم خطة بن غفير "العسكرية" شرقي القدس، بتصعيد المواجهة في المدينة.
وهو ما أكدت الرئاسة الفلسطينية عبر الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، أنه مدانٌ ومرفوضٌ، وسيؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.