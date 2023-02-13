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https://sputnikarabic.ae/20230213/غوتيريش-يعلن-موافقة-دمشق-على-فتح-معبرين-إضافيين-على-الحدود-التركية-1073478537.html
غوتيريش يعلن موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود التركية
غوتيريش يعلن موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود التركية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T21:03+0000
2023-02-13T21:34+0000
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نيويورك - سبوتنيك. وقال غوتيريش في بيان، اليوم الاثنين: "أرحب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي لمدة 3 أشهر لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب من تركيا إلى شمال غرب سوريا".وتخضع مناطق في شمال غربي سوريا، إلى سيطرة تنظيمات تعتبرها دمشق "إرهابية".وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/ شباط الجاري، وأسفر عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف.يذكر أن نظام تسهيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لسوريا من الدول المجاورة، دخل حيز التنفيذ منذ عام 2014، حيث كان يحق لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام 4 معابر حدودية.لكن تم تقليل عدد هذه المعابر إلى معبر واحد عبر تركيا بعد اعتراضات من الحكومة السورية بأن المساعدات تتدفق دون موافقتها للمناطق الخارجة عن سيطرتها.
https://sputnikarabic.ae/20230213/أمريكا-تدعو-لفتح-المزيد-من-المعابر-الحدودية-في-سوريا-لتسهيل-وصول-المساعدات-الإنسانية-1073449122.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

غوتيريش يعلن موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود التركية

21:03 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhدخول عشرات الشاحنات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة "جبهة النصرة" شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الغربي
دخول عشرات الشاحنات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة إلى مناطق سيطرة جبهة النصرة شمال غربي سوريا عن طريق معبر باب الهوى في ريف إدلب الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقة دمشق على فتح معبرين إضافيين على الحدود مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
نيويورك - سبوتنيك. وقال غوتيريش في بيان، اليوم الاثنين: "أرحب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلام والراعي لمدة 3 أشهر لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب من تركيا إلى شمال غرب سوريا".
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أمريكا تدعو لفتح المزيد من المعابر الحدودية في سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
09:54 GMT
وتخضع مناطق في شمال غربي سوريا، إلى سيطرة تنظيمات تعتبرها دمشق "إرهابية".
وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، في 6 فبراير/ شباط الجاري، وأسفر عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف.
يذكر أن نظام تسهيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لسوريا من الدول المجاورة، دخل حيز التنفيذ منذ عام 2014، حيث كان يحق لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام 4 معابر حدودية.
لكن تم تقليل عدد هذه المعابر إلى معبر واحد عبر تركيا بعد اعتراضات من الحكومة السورية بأن المساعدات تتدفق دون موافقتها للمناطق الخارجة عن سيطرتها.
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