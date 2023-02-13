https://sputnikarabic.ae/20230213/أمريكا-تدعو-لفتح-المزيد-من-المعابر-الحدودية-في-سوريا-لتسهيل-وصول-المساعدات-الإنسانية-1073449122.html
أمريكا تدعو لفتح المزيد من المعابر الحدودية في سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
أمريكا تدعو لفتح المزيد من المعابر الحدودية في سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
حثت الولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي، على تبني قرار بفتح معبرين إضافيين على الحدود السورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أعقاب الزلزال المدمر الذي... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T09:54+0000
2023-02-13T09:54+0000
2023-02-13T09:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
إغاثة
مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.قالت السفيرة الأمريكية: "سمعنا نداءات من قيادة الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن بحاجة إلى الترخيص باستخدام معبرين إضافيين للمساعدة في تسليم مساعدات إلى السكان شمال غربي سوريا".وأضافت: "الأشخاص في المناطق المتضررة يعتمدون علينا... يجب أن نصوت فورا على قرار للاستجابة لنداء الأمم المتحدة لتخويل معابر حدودية إضافية بتسليم المساعدات الإنسانية".دخل نظام تسهيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لسوريا من الدول المجاورة، حيز التنفيذ منذ عام 2014.في إطار هذا النظام، كان يحق لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام 4 معابر حدودية.في وقت لاحق، تم تقليل عدد هذه المعابر إلى معبر واحد عبر تركيا بعد اعتراضات من الحكومة السورية بأن المساعدات تتدفق دون موافقتها للمناطق الخارجة عن سيطرتها.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230212/سيطرة-قسد-على-الطرق-الرئيسية-يؤخر-إيصال-مساعدات-شرقي-سوريا-لمنكوبي-الزلزال-صور-1073427948.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, إغاثة, مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي, منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, إغاثة, مندوبة أمريكا لدى مجلس الأمن الدولي, منظمة الأمم المتحدة
أمريكا تدعو لفتح المزيد من المعابر الحدودية في سوريا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
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حثت الولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن الدولي، على تبني قرار بفتح معبرين إضافيين على الحدود السورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.
قالت السفيرة الأمريكية: "سمعنا نداءات من قيادة الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن بحاجة إلى الترخيص باستخدام معبرين إضافيين للمساعدة في تسليم مساعدات إلى السكان شمال غربي سوريا".
وأضافت: "الأشخاص في المناطق المتضررة يعتمدون علينا... يجب أن نصوت فورا على قرار للاستجابة لنداء الأمم المتحدة لتخويل معابر حدودية إضافية بتسليم المساعدات الإنسانية".
دخل نظام تسهيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية
لسوريا من الدول المجاورة، حيز التنفيذ منذ عام 2014.
في إطار هذا النظام، كان يحق لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام 4 معابر حدودية.
في وقت لاحق، تم تقليل عدد هذه المعابر إلى معبر واحد عبر تركيا بعد اعتراضات من الحكومة السورية بأن المساعدات تتدفق دون موافقتها للمناطق الخارجة عن سيطرتها.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.