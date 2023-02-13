https://sputnikarabic.ae/20230213/مسؤول-بريطاني-ربما-تكون-الصين-أطلقت-مناطيد-تجسس-فوق-المملكة-المتحدة-1073456346.html
مسؤول بريطاني: ربما تكون الصين أطلقت "مناطيد تجسس" فوق المملكة المتحدة
مسؤول بريطاني: ربما تكون الصين أطلقت "مناطيد تجسس" فوق المملكة المتحدة
قال نائب وزير النقل البريطاني ريتشارد هولدين، اليوم الاثنين، إن الصين ربما تكون تصرفت كدولة معادية وأطلقت "مناطيد تجسس" فوق بريطانيا. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T12:23+0000
2023-02-13T12:23+0000
2023-02-13T12:23+0000
الصين
بريطانيا
منطاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073273699_0:304:3070:2031_1920x0_80_0_0_f5888d3ef2c79faa3cc9067633301391.jpg
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إطلاق الصين المحتمل لمنطاد فوق المملكة المتحدة، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز".قال المسؤول البريطاني: "هذا ممكن، ومن الممكن أيضا- وأعتقد أنه من المرجح أن يكون هناك أشخاص من الحكومة الصينية يحاولون التصرف كدولة معادية".وقال هولدين إن الصين كانت "دولة معادية"، وينبغي أن تكون الحكومة "مدركة لهذا وللطريقة التي تعمل وتتصرف بها"، تتطلب رد "صارم بالفعل".يأتي هذا في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230210/بعد-واقعة-المنطاد-واشنطن-تفرض-قيودا-على-6-شركات-صينية-مشاركة-ببرنامج-بكين-الفضائي-1073368300.html
الصين
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073273699_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_5cd49951d9bc10a6e00185a9246643b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, بريطانيا, منطاد, العالم
الصين, بريطانيا, منطاد, العالم
مسؤول بريطاني: ربما تكون الصين أطلقت "مناطيد تجسس" فوق المملكة المتحدة
تابعنا عبر
قال نائب وزير النقل البريطاني ريتشارد هولدين، اليوم الاثنين، إن الصين ربما تكون تصرفت كدولة معادية وأطلقت "مناطيد تجسس" فوق بريطانيا.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إطلاق الصين المحتمل لمنطاد
فوق المملكة المتحدة، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز".
قال المسؤول البريطاني: "هذا ممكن، ومن الممكن أيضا- وأعتقد أنه من المرجح أن يكون هناك أشخاص من الحكومة الصينية يحاولون التصرف كدولة معادية".
وقال هولدين إن الصين كانت "دولة معادية"، وينبغي أن تكون الحكومة "مدركة لهذا وللطريقة التي تعمل وتتصرف بها"، تتطلب رد "صارم بالفعل".
يأتي هذا في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني
، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا
يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".
وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.