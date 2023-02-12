https://sputnikarabic.ae/20230212/نائب-الرئيس-التركي-السلطات-لن-تزيل-الحطام-نتيجة-الزلزال-المدمر-إلا-بعد-جمع-الأدلة-1073430616.html

نائب الرئيس التركي: السلطات لن تزيل الحطام نتيجة الزلزال المدمر إلا بعد جمع الأدلة

نائب الرئيس التركي: السلطات لن تزيل الحطام نتيجة الزلزال المدمر إلا بعد جمع الأدلة

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن السلطات لن تزيل الحطام جراء الزلزال المدمر إلا بعد التوصل إلى جمع الأدلة، مشيرا إلى استمرار الهزات الارتدادية. 12.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-12T19:06+0000

2023-02-12T19:06+0000

2023-02-12T19:06+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أقطاي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "لن تتم إزالة الحطام جراء انهيار المباني قبل جمع الأدلة في منطقة الزلزال"، مشيرا إلى أن، "الهزات الارتدادية مستمرة ونطالب الجميع بالابتعاد عن المباني المتضررة".يذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى، وفق آخر إحصاء رسمي تم الإعلان عنه عصر اليوم الأحد.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد ارتفعت إلى 29 ألفا و605 قتلى حتى الساعة 15.55 بالتوقيت المحلي لتركيا (12.55 توقيت غرينتش)، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وأضافت "آفاد" في بيانها أنه تم إجلاء 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى، مشيرة إلى أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا بعد الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230212/مطار-هاتاي-التركي-يستأنف-العمل-في-أعقاب-الزلزال-المدمر-1073426722.html

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