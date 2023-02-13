https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الخارجية-العراقي-يجري-مباحثات-في-أمريكا-بشأن-الملف-الإيراني-1073439547.html
وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات في أمريكا بشأن الملف الإيراني
وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات في أمريكا بشأن الملف الإيراني
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون إيران، روبرت مالي، بشأن الأوضاع في المنطقة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T06:29+0000
2023-02-13T06:29+0000
2023-02-13T06:32+0000
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جاء الإعلان عن اللقاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن حسين استقبل في مقر إقامته في واشنطن، المبعوث الأمريكي.وتناول اللقاء أسباب زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المُستوى التي عقدها الوفد العراقيّ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة.ووفقا للبيان فقد ناقش الجانبان سير المحادثات بين دول 5+1 مع إيران والتي كانت تنظم في فيينا وأسباب توقفها والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة.وأشار الوزير العراقي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه يوم الجمعة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وما دار بينهما في هذا الشأن.من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي بجهود العراقية الدبلوماسية في العديد من المبادرات، خاصة في العمل من أجل تخفيف التوترات بالمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-العراق-في-زيارة-رسمية-1073139757.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, علاقات دبلوماسية
العراق, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, علاقات دبلوماسية
وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات في أمريكا بشأن الملف الإيراني
06:29 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون إيران، روبرت مالي، بشأن الأوضاع في المنطقة.
جاء الإعلان عن اللقاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال المسؤول العراقي إن حسين استقبل في مقر إقامته في واشنطن، المبعوث الأمريكي.
وتناول اللقاء أسباب زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المُستوى التي عقدها الوفد العراقيّ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة.
ووفقا للبيان فقد ناقش الجانبان سير المحادثات بين دول 5+1 مع إيران والتي كانت تنظم في فيينا وأسباب توقفها والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة.
وأشار الوزير العراقي
إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه يوم الجمعة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وما دار بينهما في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي بجهود العراقية الدبلوماسية في العديد من المبادرات، خاصة في العمل من أجل تخفيف التوترات بالمنطقة.