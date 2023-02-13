عربي
https://sputnikarabic.ae/20230213/وزير-الخارجية-العراقي-يجري-مباحثات-في-أمريكا-بشأن-الملف-الإيراني-1073439547.html
وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات في أمريكا بشأن الملف الإيراني
وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات في أمريكا بشأن الملف الإيراني
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون إيران، روبرت مالي، بشأن الأوضاع في المنطقة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T06:29+0000
2023-02-13T06:32+0000
العراق
أخبار إيران
الأخبار
العالم العربي
علاقات دبلوماسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
جاء الإعلان عن اللقاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن حسين استقبل في مقر إقامته في واشنطن، المبعوث الأمريكي.وتناول اللقاء أسباب زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المُستوى التي عقدها الوفد العراقيّ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة.ووفقا للبيان فقد ناقش الجانبان سير المحادثات بين دول 5+1 مع إيران والتي كانت تنظم في فيينا وأسباب توقفها والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة.وأشار الوزير العراقي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه يوم الجمعة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وما دار بينهما في هذا الشأن.من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي بجهود العراقية الدبلوماسية في العديد من المبادرات، خاصة في العمل من أجل تخفيف التوترات بالمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-العراق-في-زيارة-رسمية-1073139757.html
العراق
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, علاقات دبلوماسية
العراق, أخبار إيران, الأخبار, العالم العربي, علاقات دبلوماسية

وزير الخارجية العراقي يجري مباحثات في أمريكا بشأن الملف الإيراني

06:29 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 06:32 GMT 13.02.2023)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مباحثات مع المبعوث الأمريكيّ الخاص لشُؤُون إيران، روبرت مالي، بشأن الأوضاع في المنطقة.
جاء الإعلان عن اللقاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
وزير الخارجية الروسي يصل إلى العراق في زيارة رسمية
5 فبراير, 18:30 GMT
وقال المسؤول العراقي إن حسين استقبل في مقر إقامته في واشنطن، المبعوث الأمريكي.
وتناول اللقاء أسباب زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، والتطرق إلى اللقاءات رفيعة المُستوى التي عقدها الوفد العراقيّ مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكيَّة.
ووفقا للبيان فقد ناقش الجانبان سير المحادثات بين دول 5+1 مع إيران والتي كانت تنظم في فيينا وأسباب توقفها والمواقف الأوروبيَّة تجاه هذه الحالة.
وأشار الوزير العراقي إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه يوم الجمعة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وما دار بينهما في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي بجهود العراقية الدبلوماسية في العديد من المبادرات، خاصة في العمل من أجل تخفيف التوترات بالمنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала