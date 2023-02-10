https://sputnikarabic.ae/20230210/وزير-الخارجية-العراقي-يشكر-واشنطن-على-دعم-بلاده-في-مواجهة-داعش-1073338698.html

وزير الخارجية العراقي يشكر واشنطن على دعم بلاده في مواجهة "داعش"

وزير الخارجية العراقي يشكر واشنطن على دعم بلاده في مواجهة "داعش"

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الخميس، أن بلاده ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية، على أساس بناء الاقتصاد العراقي. 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T06:58+0000

2023-02-10T06:58+0000

2023-02-10T06:58+0000

تنظيم داعش الإرهابي

العراق

جو بايدن

العالم العربي

قطاع الطاقة

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن تصريحات فؤاد حسين جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للعاصمة واشنطن.وأعرب وزير الخارجية العراقي عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها لبلاده في حربه ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة أخرى)، مؤكدا مواصلة العمل المشترك على أساس بناء الاقتصاد العراقي.ومن جانبه، أفاد أنتوني بلينكن بأن "الولايات المتحدة تعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تربط البلدين"، مضيفا أن واشنطن تركز بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية.ومن المشاريع الخاصة التي ناقشها فؤاد حسين مع نظيره الأمريكي ملفات الطاقة والكهرباء وذلك ضمن اتفافية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين، في وقت قال بلينكن "يمكن للعراق ويجب عليه أن يكون مستقلا في مجال الطاقة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أجرى محادثة جيدة مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام.وشدد أنتوني بلينكن على المضي قدما مع رئيس الوزراء العراقي، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي توحد العراق والولايات المتحدة.ويذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد وصل العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأربعاء، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم عددا من الشخصيات المالية والمصرفية.وفي تقرير سابق لوكالة الأنباء العراقية أفادت بأن حسين سيبحث مع نظيره الأمريكي دعم السياسة النقدية للعراق وتبادل الدعم المالي والمصرفي بين الدولتين، من أجل تعزيز رؤية الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار.

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تنظيم داعش الإرهابي, العراق, جو بايدن, العالم العربي, قطاع الطاقة