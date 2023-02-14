https://sputnikarabic.ae/20230214/أردوغان-تركيا-ستتجاوز-محنة-الزلزال-كما-تجاوزت-غيرها-1073526369.html

أردوغان: تركيا ستتجاوز محنة الزلزال كما تجاوزت غيرها

أردوغان: تركيا ستتجاوز محنة الزلزال كما تجاوزت غيرها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وشعبها سيتجاوزان محنة الزلزال، مثلما تجاوزا محنا أخرى في السابق. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T16:43+0000

2023-02-14T16:43+0000

2023-02-14T16:43+0000

زلزال

أخبار تركيا اليوم

الأخبار

العالم

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/14/1065319470_0:288:3073:2016_1920x0_80_0_0_ab768223bce5a984b165e166b88e479a.jpg

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع الحكومة، في مقر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".ووصف أردوغان الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، بأنه "كارثة العصر".وأشار الرئيس التركي إلى أن الخبراء المختصين يستخدمون نفس التوصيف للكارثة التي هزت بلاده.وقال أردوغان إن "تركيا وشعبها سينهضان من جديد بعد هذه الكارثة، ويتجاوزان هذه المحنة كما تجاوزوا محناً أخرى مشابهة في الماضي".وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230214/منظمة-الصحة-العالمية-زلزال-تركيا-هو-أسوأ-كارثة-طبيعية-في-أوروبا-منذ-قرن-1073520383.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زلزال, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, رجب طيب أردوغان