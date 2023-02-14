https://sputnikarabic.ae/20230214/أردوغان-تركيا-ستتجاوز-محنة-الزلزال-كما-تجاوزت-غيرها-1073526369.html
أردوغان: تركيا ستتجاوز محنة الزلزال كما تجاوزت غيرها
أردوغان: تركيا ستتجاوز محنة الزلزال كما تجاوزت غيرها
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وشعبها سيتجاوزان محنة الزلزال، مثلما تجاوزا محنا أخرى في السابق. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T16:43+0000
2023-02-14T16:43+0000
2023-02-14T16:43+0000
زلزال
أخبار تركيا اليوم
الأخبار
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رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع الحكومة، في مقر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".ووصف أردوغان الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، بأنه "كارثة العصر".وأشار الرئيس التركي إلى أن الخبراء المختصين يستخدمون نفس التوصيف للكارثة التي هزت بلاده.وقال أردوغان إن "تركيا وشعبها سينهضان من جديد بعد هذه الكارثة، ويتجاوزان هذه المحنة كما تجاوزوا محناً أخرى مشابهة في الماضي".وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/منظمة-الصحة-العالمية-زلزال-تركيا-هو-أسوأ-كارثة-طبيعية-في-أوروبا-منذ-قرن-1073520383.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, رجب طيب أردوغان
زلزال, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, رجب طيب أردوغان
أردوغان: تركيا ستتجاوز محنة الزلزال كما تجاوزت غيرها
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وشعبها سيتجاوزان محنة الزلزال، مثلما تجاوزا محنا أخرى في السابق.
جاء ذلك في تصريحات للرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع الحكومة، في مقر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في أنقرة، بحسب وكالة
"الأناضول".
ووصف أردوغان الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، بأنه "كارثة العصر".
وأشار الرئيس التركي إلى أن الخبراء المختصين يستخدمون نفس التوصيف للكارثة التي هزت بلاده.
وقال أردوغان إن "تركيا وشعبها سينهضان من جديد بعد هذه الكارثة
، ويتجاوزان هذه المحنة كما تجاوزوا محناً أخرى مشابهة في الماضي".
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.