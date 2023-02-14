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https://sputnikarabic.ae/20230214/أردوغان-يعلن-تجاوز-ضحايا-الزلزال-في-البلاد-حاجز-35-ألف-مواطن-1073532453.html
أردوغان يعلن تجاوز ضحايا الزلزال في البلاد حاجز الـ35 ألف مواطن
أردوغان يعلن تجاوز ضحايا الزلزال في البلاد حاجز الـ35 ألف مواطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا تجاوز 35 ألف شخص. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T20:28+0000
2023-02-14T20:29+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان في كلمة له في مركز إدارة الكوارث (آفاد) في أنقرة: "أتمنى أن ترقد أرواح المواطنين الـ35418 من الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة بسلام".وشارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 35 ألف شخص، وبلغ عدد معدات البناء 12335 وحدة، و76 طائرة، و26 سفينة.وتابع أردوغان: "لقد قمنا بالفعل بتلبية احتياجات 1.6 مليون من ضحايا الزلزال في مساكن في النزل والفنادق الحكومية، ووفقًا لتقديراتنا ، غادر 2.2 مليون مواطن المنطقة من خلال عمليات الإجلاء".وفي مارس/ آذار، ستبدأ السلطات في تشييد 30 ألف مبنى سكني في منطقة الزلزال ، بعيدًا عن خطوط الصدع الزلزالي.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان

أردوغان يعلن تجاوز ضحايا الزلزال في البلاد حاجز الـ35 ألف مواطن

20:28 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 20:29 GMT 14.02.2023)
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / ILYAS AKENGIN
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا تجاوز 35 ألف شخص.
وقال أردوغان في كلمة له في مركز إدارة الكوارث (آفاد) في أنقرة: "أتمنى أن ترقد أرواح المواطنين الـ35418 من الذين لقوا حتفهم في هذه الكارثة بسلام".

وأشار رئيس الدولة إلى أن نحو 250 ألف موظف من 71 مقاطعة للجمهورية يشاركون في معالجة على تداعيات المأساة.

وشارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 35 ألف شخص، وبلغ عدد معدات البناء 12335 وحدة، و76 طائرة، و26 سفينة.
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وشدد الزعيم التركي على أن "الأحوال الجوية أعاقت بشكل كبير جهود إنقاذ الناس واستعادة البنية التحتية، وظهرت مشاكل في إمدادات المياه".
وتابع أردوغان: "لقد قمنا بالفعل بتلبية احتياجات 1.6 مليون من ضحايا الزلزال في مساكن في النزل والفنادق الحكومية، ووفقًا لتقديراتنا ، غادر 2.2 مليون مواطن المنطقة من خلال عمليات الإجلاء".
وفي مارس/ آذار، ستبدأ السلطات في تشييد 30 ألف مبنى سكني في منطقة الزلزال ، بعيدًا عن خطوط الصدع الزلزالي.
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