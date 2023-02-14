https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-الصحة-السوري-الحصيلة-النهائية-لضحايا-الزلزال-1414-وفاة-و2357-إصابة-1073532182.html

وزير الصحة السوري: الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال 1414 وفاة و2357 إصابة

وزير الصحة السوري: الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال 1414 وفاة و2357 إصابة

أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد، الأسبوع الماضي، بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T19:40+0000

2023-02-14T19:40+0000

2023-02-14T19:40+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال حسن الغباش، في بيان: "الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة".ويشار إلى أن هذه الحصيلة النهائية لا تتضمن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.ويذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نداءً إنسانيًا لجمع مبلغ 397 مليون دولار دعما للشعب السوري لمواجهة آثار الزلزال المدمر. وجاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي.وأضاف أن هذا المبلغ "سيغطي فترة 3 أشهر وسيساعد في تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".واعتبر أنه "يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى جميع الجهات، عبر جميع الطرق دون أي قيود".وتابع غوتيريش: "لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان إثر هذه الكارثة الطبيعية بسبب العوائق التي من صنع الإنسان، الوصول والتمويل والإمدادات".وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230214/الأمم-المتحدة-تدعو-لجمع-397-مليون-دولار-لضحايا-زلزال-سوريا-1073522979.html

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العالم العربي, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا تبيع تركيا منظومات إس-400