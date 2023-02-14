https://sputnikarabic.ae/20230214/أردوغان-الحكومة-ستبدأ-ببناء-30-ألف-وحدة-سكنية-في-مارس-لمتضرري-الزلزال-1073530749.html
أردوغان: الحكومة ستبدأ ببناء 30 ألف وحدة سكنية في مارس لمتضرري الزلزال
أردوغان: الحكومة ستبدأ ببناء 30 ألف وحدة سكنية في مارس لمتضرري الزلزال
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحكومة ستشرع في بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال في مطلع مارس/آذار المقبل. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T18:37+0000
2023-02-14T18:37+0000
2023-02-14T18:37+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
رجب طيب أردوغان
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الأخبار
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جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن عملية التعامل مع 15 ألف مبنى تعرض للتدمير من أصل 19 ألف مبنى اكتملت في المناطق التي ضربها الزلزال.وأوضح أن الحكومة ستبني كل بيت ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام جراء الزلزال، وسوف تسلمه لصاحبه.وأكد الرئيس التركي أن الأشهر المقبلة سوف تشهد وبشكل تدريجي إنشاء كافة الشقق السكنية بعيدا عن خطوط الصدع.ويشارك ربع مليون موظف من الحكومة في جهود مواجهة آثار الزلزال، بحسب الرئيس التركي.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/ارتفاع-حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-في-زلزال-تركيا-وسوريا-إلى-100-قتيل-1073530131.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
أردوغان: الحكومة ستبدأ ببناء 30 ألف وحدة سكنية في مارس لمتضرري الزلزال
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحكومة ستشرع في بناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال في مطلع مارس/آذار المقبل.
جاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال الرئيس التركي
إن عملية التعامل مع 15 ألف مبنى تعرض للتدمير من أصل 19 ألف مبنى اكتملت في المناطق التي ضربها الزلزال.
وأوضح أن الحكومة ستبني كل بيت ومقر عمل تهدم أو أصبح غير صالح للاستخدام جراء الزلزال، وسوف تسلمه لصاحبه.
وأكد الرئيس التركي أن الأشهر المقبلة سوف تشهد وبشكل تدريجي إنشاء كافة الشقق السكنية بعيدا عن خطوط الصدع.
ويشارك ربع مليون موظف من الحكومة في جهود مواجهة آثار الزلزال، بحسب الرئيس التركي.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.