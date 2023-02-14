https://sputnikarabic.ae/20230214/البيت-الأبيض-يلمح-إلى-عزم-قوات-كييف-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-1073525904.html

البيت الأبيض يلمح إلى عزم قوات كييف الانسحاب من أرتيوموفسك

البيت الأبيض يلمح إلى عزم قوات كييف الانسحاب من أرتيوموفسك

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية أن "القوات المسلحة الأوكرانية قد تنسحب من أرتيوموفسك (باخموت)، لكن القرار النهائي يتخذ من قبل كييف". 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T16:25+0000

2023-02-14T16:25+0000

2023-02-14T16:25+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وأضاف كيربي اليوم الثلاثاء: "إنهم يقررون ما هي العمليات التي يتعين القيام بها، نحن لا نقول لهم ماذا يفعلون وما لا يفعلون".وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.وأضاف بوشيلين على قناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء: "الآن بعد تحرير كراسنايا غورا، هناك عملية تطهير إضافية تجري هناك، والتي بدورها تسمح لنا بالتعامل بشكل فعال مع باراسكوفيفكا".وقال بوشيلين إن "قتالا عنيفا اندلع بالفعل هناك".

https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-شوارع-من-أرتيوموفسك-1073251332.html

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