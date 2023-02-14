https://sputnikarabic.ae/20230214/البيت-الأبيض-يلمح-إلى-عزم-قوات-كييف-الانسحاب-من-أرتيوموفسك-1073525904.html
البيت الأبيض يلمح إلى عزم قوات كييف الانسحاب من أرتيوموفسك
البيت الأبيض يلمح إلى عزم قوات كييف الانسحاب من أرتيوموفسك
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية أن "القوات المسلحة الأوكرانية قد تنسحب من أرتيوموفسك (باخموت)، لكن القرار النهائي يتخذ من قبل كييف". 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T16:25+0000
2023-02-14T16:25+0000
2023-02-14T16:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وأضاف كيربي اليوم الثلاثاء: "إنهم يقررون ما هي العمليات التي يتعين القيام بها، نحن لا نقول لهم ماذا يفعلون وما لا يفعلون".وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.وأضاف بوشيلين على قناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء: "الآن بعد تحرير كراسنايا غورا، هناك عملية تطهير إضافية تجري هناك، والتي بدورها تسمح لنا بالتعامل بشكل فعال مع باراسكوفيفكا".وقال بوشيلين إن "قتالا عنيفا اندلع بالفعل هناك".
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-شوارع-من-أرتيوموفسك-1073251332.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
البيت الأبيض يلمح إلى عزم قوات كييف الانسحاب من أرتيوموفسك
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أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية أن "القوات المسلحة الأوكرانية قد تنسحب من أرتيوموفسك (باخموت)، لكن القرار النهائي يتخذ من قبل كييف".
وأضاف كيربي اليوم الثلاثاء: "إنهم يقررون ما هي العمليات التي يتعين القيام بها، نحن لا نقول لهم ماذا يفعلون وما لا يفعلون".
ووفقا له، تواصل القوات المسلحة الروسية السعي لتحقيق "تقدم تدريجي" في أرتيوموفسك.
وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وأضاف بوشيلين على قناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء: "الآن بعد تحرير كراسنايا غورا، هناك عملية تطهير إضافية تجري هناك، والتي بدورها تسمح لنا بالتعامل بشكل فعال مع باراسكوفيفكا".
هذه البلدة (باراسكوفيفكا) بدورها تسمح لك بالخروج وإغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة تشاسوف يار، وهذا هو آخر طريق إمداد (للقوات الأوكرانية).
وقال بوشيلين
إن "قتالا عنيفا اندلع بالفعل هناك".