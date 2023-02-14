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https://sputnikarabic.ae/20230214/الخارجية-الروسية-روسيا-مستعدة-للنظر-في-طلبات-لتزويد-تركيا-بالطائرات-العسكرية-1073481965.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في طلبات لتزويد تركيا بطائرات عسكرية
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في طلبات لتزويد تركيا بطائرات عسكرية
صرح مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، بأن بلاده روسيا مستعدة للنظر في طلبات لتزويد تركيا بالطائرات العسكرية في حال كانت... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T05:26+0000
2023-02-14T05:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيليبسون لوكالة "سبوتنيك"، "في حالة اهتمام أنقرة بالحصول على منتجات عسكرية روسية، بما في ذلك في مجال الطيران العسكري، ستعمل الإدارات الروسية المختصة على تلبية الطلبات ذات الصلة".شدد بيليبسون على أن القيادة الروسية قد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن الشركات المحلية قادرة على تلبية احتياجات جيشها بشكل كامل، وفي أي اتجاه، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة الحديثة.وأضاف بيليبسون: "في الوقت نفسه، لا نستبعد إمكانية استخدام تجارب الآخرين".صفقة "إس-400"وكشف بيليبسون، أن موسكو لا ترى مهاماً غير قابلة للحل في مسألة توريد الفوج الثاني من منظومات "إس-400" الروسية إلى تركيا.ووفقًا له، فإن "هذه القضية الحساسة تتضمن الحفاظ على" نظافة معلوماتية "معينة في الفضاء العام من أجل منع الإضرار بالمصالح الوطنية- مصالحنا الخاصة ومصالح العملاء".وأكد بيليبسون لوكالة "سبوتنيك" أن بعض الدول تطبق مجموعة كاملة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا، ليس لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل لإقصاء المنافسين من سوق الأسلحة الضخم.وقعت روسيا وتركيا في عام 2017 أول عقد لمجموعة معدات لفوج من "S-400" بمبلغ 2.5 مليار دولار.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, الخارجية الروسية, أخبار العلاقات التركية الروسية, المقاتلات الروسية
روسيا, أخبار تركيا اليوم, الخارجية الروسية, أخبار العلاقات التركية الروسية, المقاتلات الروسية

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للنظر في طلبات لتزويد تركيا بطائرات عسكرية

05:26 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 05:58 GMT 14.02.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرح مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، بأن بلاده روسيا مستعدة للنظر في طلبات لتزويد تركيا بالطائرات العسكرية في حال كانت هناك مصلحة جوهرية لأنقرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيليبسون لوكالة "سبوتنيك"، "في حالة اهتمام أنقرة بالحصول على منتجات عسكرية روسية، بما في ذلك في مجال الطيران العسكري، ستعمل الإدارات الروسية المختصة على تلبية الطلبات ذات الصلة".
شدد بيليبسون على أن القيادة الروسية قد صرحت مرارًا وتكرارًا بأن الشركات المحلية قادرة على تلبية احتياجات جيشها بشكل كامل، وفي أي اتجاه، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة الحديثة.
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وأضاف بيليبسون: "في الوقت نفسه، لا نستبعد إمكانية استخدام تجارب الآخرين".

صفقة "إس-400"

وكشف بيليبسون، أن موسكو لا ترى مهاماً غير قابلة للحل في مسألة توريد الفوج الثاني من منظومات "إس-400" الروسية إلى تركيا.
ووفقًا له، فإن "هذه القضية الحساسة تتضمن الحفاظ على" نظافة معلوماتية "معينة في الفضاء العام من أجل منع الإضرار بالمصالح الوطنية- مصالحنا الخاصة ومصالح العملاء".
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وأكد بيليبسون لوكالة "سبوتنيك" أن بعض الدول تطبق مجموعة كاملة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا، ليس لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل لإقصاء المنافسين من سوق الأسلحة الضخم.
وقعت روسيا وتركيا في عام 2017 أول عقد لمجموعة معدات لفوج من "S-400" بمبلغ 2.5 مليار دولار.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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