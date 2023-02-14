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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/الدنمارك-وهولندا-لن-تشاركا-في-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-2-1073536869.html
الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"
الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"
ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، يوم الثلاثاء، نقلا عن رد من الدوائر الحكومية أن الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تسليم إصدارات أكثر حداثة من دبابات ليوبارد إلى... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T23:16+0000
2023-02-14T23:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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برلين - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، قالت الحكومتان الهولندية والدنماركية، التي كانتا على استعداد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، إنهما لن تشاركا في التسليم.وقال التقرير إنه كتعويض، أعرب البلدان عن استعدادهما للمشاركة في إصلاح وصيانة دبابات "ليوبارد 1".ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تزود ألمانيا أوكرانيا بأنواع مختلفة من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والمدفعية ذاتية الدفع والمدافع المضادة للطائرات.وفي يناير، قالت الحكومة الألمانية إنها سترسل 14 دبابة قتال ليوبارد 2A6 إلى أوكرانيا. كما تستعد ألمانيا لتزويد أوكرانيا بحوالي 60 دبابة في المستقبل القريب.وبالإضافة إلى ذلك، وافقت برلين على توفير تراخيص إعادة التصدير للبلدان الأخرى الراغبة في توريد هذه الدبابات الألمانية الصنع.ومنذ ذلك الحين، قالت وارسو وأوتاوا ولشبونة وأوسلو أيضا إنها يمكن أن ترسل تحديثات مختلفة لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، مع ما يصل إلى 14 دبابة قادمة من بولندا وأربع دبابات من كندا وثلاث دبابات من البرتغال وثماني دبابات من النرويج.وحذر الكرملين مرارا من المزيد من التصعيد مما يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230207/برلين-تزود-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1-خرجت-من-الخدمة-1073213328.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"

23:16 GMT 14.02.2023
© topwar.ruدبابة ليوبارد الألمانية
دبابة ليوبارد الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© topwar.ru
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ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، يوم الثلاثاء، نقلا عن رد من الدوائر الحكومية أن الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تسليم إصدارات أكثر حداثة من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.
برلين - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، قالت الحكومتان الهولندية والدنماركية، التي كانتا على استعداد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، إنهما لن تشاركا في التسليم.
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة
7 فبراير, 09:46 GMT
وقال التقرير إنه كتعويض، أعرب البلدان عن استعدادهما للمشاركة في إصلاح وصيانة دبابات "ليوبارد 1".
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تزود ألمانيا أوكرانيا بأنواع مختلفة من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والمدفعية ذاتية الدفع والمدافع المضادة للطائرات.
وفي يناير، قالت الحكومة الألمانية إنها سترسل 14 دبابة قتال ليوبارد 2A6 إلى أوكرانيا. كما تستعد ألمانيا لتزويد أوكرانيا بحوالي 60 دبابة في المستقبل القريب.
وبالإضافة إلى ذلك، وافقت برلين على توفير تراخيص إعادة التصدير للبلدان الأخرى الراغبة في توريد هذه الدبابات الألمانية الصنع.
ومنذ ذلك الحين، قالت وارسو وأوتاوا ولشبونة وأوسلو أيضا إنها يمكن أن ترسل تحديثات مختلفة لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، مع ما يصل إلى 14 دبابة قادمة من بولندا وأربع دبابات من كندا وثلاث دبابات من البرتغال وثماني دبابات من النرويج.
وحذر الكرملين مرارا من المزيد من التصعيد مما يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:00 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13 فبراير, 13:29 GMT
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