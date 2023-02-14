https://sputnikarabic.ae/20230214/الدنمارك-وهولندا-لن-تشاركا-في-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-2-1073536869.html

الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"

الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، يوم الثلاثاء، نقلا عن رد من الدوائر الحكومية أن الدنمارك وهولندا لن تشاركا في تسليم إصدارات أكثر حداثة من دبابات ليوبارد إلى... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T23:16+0000

2023-02-14T23:16+0000

2023-02-14T23:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

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برلين - سبوتنيك. ووفقا للتقرير، قالت الحكومتان الهولندية والدنماركية، التي كانتا على استعداد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، إنهما لن تشاركا في التسليم.وقال التقرير إنه كتعويض، أعرب البلدان عن استعدادهما للمشاركة في إصلاح وصيانة دبابات "ليوبارد 1".ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تزود ألمانيا أوكرانيا بأنواع مختلفة من أنظمة الأسلحة، بما في ذلك صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والمدفعية ذاتية الدفع والمدافع المضادة للطائرات.وفي يناير، قالت الحكومة الألمانية إنها سترسل 14 دبابة قتال ليوبارد 2A6 إلى أوكرانيا. كما تستعد ألمانيا لتزويد أوكرانيا بحوالي 60 دبابة في المستقبل القريب.وبالإضافة إلى ذلك، وافقت برلين على توفير تراخيص إعادة التصدير للبلدان الأخرى الراغبة في توريد هذه الدبابات الألمانية الصنع.ومنذ ذلك الحين، قالت وارسو وأوتاوا ولشبونة وأوسلو أيضا إنها يمكن أن ترسل تحديثات مختلفة لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، مع ما يصل إلى 14 دبابة قادمة من بولندا وأربع دبابات من كندا وثلاث دبابات من البرتغال وثماني دبابات من النرويج.وحذر الكرملين مرارا من المزيد من التصعيد مما يؤدي إلى تورط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي المباشر في الصراع.

https://sputnikarabic.ae/20230207/برلين-تزود-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1-خرجت-من-الخدمة-1073213328.html

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