https://sputnikarabic.ae/20230214/السيسي-يكشف-كواليس-حديثه-مع-محمد-بن-زايد-عن-المتضررين-من-زلزال-سوريا-فيديو-1073484460.html
السيسي يكشف كواليس حديثه مع محمد بن زايد عن المتضررين من زلزال سوريا... فيديو
السيسي يكشف كواليس حديثه مع محمد بن زايد عن المتضررين من زلزال سوريا... فيديو
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كواليس حديثه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن زيادة الدعم الموجه للمتضررين من الزلزال في سوريا. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T07:35+0000
2023-02-14T07:35+0000
2023-02-14T07:35+0000
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وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية للحكومات، إنه "طلب خلال جلسة مع الشيخ محمد بن زايد، مساعدة سوريا"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإماراتي أبلعه بأن أبوظبي ترسل 8 طائرات كل يوم".وأضاف السيسي أنه ناشد الشيخ محمد بن زايد إرسال طائرات أكتر إلى سوريا، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مطالبا، الشعب الإماراتي بـ"ألا يزعل، وأن يفتخر ويتشرف بقادته".ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مصر-تعلن-استعدادها-مساعدة-سوريا-وتركيا-لمواجهة-تبعات-الزلزال-1073161968.html
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, زلزال, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, زلزال, العالم العربي
السيسي يكشف كواليس حديثه مع محمد بن زايد عن المتضررين من زلزال سوريا... فيديو
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كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كواليس حديثه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن زيادة الدعم الموجه للمتضررين من الزلزال في سوريا.
وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية للحكومات، إنه "طلب خلال جلسة مع الشيخ محمد بن زايد، مساعدة سوريا"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإماراتي أبلعه بأن أبوظبي ترسل 8 طائرات كل يوم".
وأضاف السيسي أنه ناشد الشيخ محمد بن زايد إرسال طائرات أكتر إلى سوريا، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مطالبا، الشعب الإماراتي بـ"ألا يزعل، وأن يفتخر ويتشرف بقادته".
ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات
ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.