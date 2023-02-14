https://sputnikarabic.ae/20230214/السيسي-يكشف-كواليس-حديثه-مع-محمد-بن-زايد-عن-المتضررين-من-زلزال-سوريا-فيديو-1073484460.html

السيسي يكشف كواليس حديثه مع محمد بن زايد عن المتضررين من زلزال سوريا... فيديو

السيسي يكشف كواليس حديثه مع محمد بن زايد عن المتضررين من زلزال سوريا... فيديو

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كواليس حديثه مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن زيادة الدعم الموجه للمتضررين من الزلزال في سوريا. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T07:35+0000

2023-02-14T07:35+0000

2023-02-14T07:35+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار سوريا اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

زلزال

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073484088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0de4d4fe385548cd5411f5b148d20e31.jpg

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة العالمية للحكومات، إنه "طلب خلال جلسة مع الشيخ محمد بن زايد، مساعدة سوريا"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإماراتي أبلعه بأن أبوظبي ترسل 8 طائرات كل يوم".وأضاف السيسي أنه ناشد الشيخ محمد بن زايد إرسال طائرات أكتر إلى سوريا، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مطالبا، الشعب الإماراتي بـ"ألا يزعل، وأن يفتخر ويتشرف بقادته".ووصلت عشرات الطائرات تحمل مساعدات ومعونات إغاثية من مختلف أنحاء العالم، منها طائرات من روسيا، وإيران، والصين، والإمارات، والسعودية، والجزائر، ومصر، وغيرها.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230206/مصر-تعلن-استعدادها-مساعدة-سوريا-وتركيا-لمواجهة-تبعات-الزلزال-1073161968.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, زلزال, العالم العربي