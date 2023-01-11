https://sputnikarabic.ae/20230111/التيار-الصدري-يعلق-على-استدعاء-إيران-للسفير-العراقي-ويعتبره-ضوءا-أخضر-للموالين-لمهاجمة-بطولة-الخليج-1072153700.html

التيار الصدري يعلق على استدعاء إيران للسفير العراقي ويعتبره ضوءا أخضر للموالين لمهاجمة بطولة الخليج

التيار الصدري يعلق على استدعاء إيران للسفير العراقي ويعتبره ضوءا أخضر للموالين لمهاجمة بطولة الخليج

علّق التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على "قيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران، احتجاجًا على عبارة الخليج العربي في بطولة... 11.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-11T12:06+0000

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وقال القيادي في التيار الصدري عصام حسين، في تصريحات لوكالة "شفق نيوز"، إنه "لا يوجد أي مبرر لقيام إيران باستدعاء السفير العراقي لدى طهران"، معتبرًا أن "هذا الأمر يعتبر ضوء أخضر لأنصار وموالي إيران في العراق لشن حملات ضد تسمية الخليج العربي، في بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة".وبيّن حسين أن "إيران منزعجة جداً من قضية الاندماج ما بين الشعب العراقي وشعوب دول الخليج العربي، فهي لا تريد هذا التقارب خشية من زيادة الرحلات السياحية مستقبلا وتطور الأمور إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية، ولهذا هي تشن هجمات وتصعد بشكل يومي ضد هذا الأمر من خلال الاعتراض على تسمية الخليج العربي".وأضاف أن "إيران لديها مشاكل مع دول الخليج العربي، ولهذا هي لا تريد أي تقارب ما بين العراق وهذه الدول ولا تريد اندماج العراقيين مع الشعوب العربية، فهي تريد ان يبقى العراق يتبعها في سياستها الخارجية"، معتبرًا إياها "رسالة خاصة للموالين من جمهورية قومية أزعجها التقارب الخليجي".وكان وزير الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، أعلن "استدعاء السفير العراقي لدى طهران عقب استخدام مسؤولي هذا البلد للتسمیة المزورة للخلیج".وقال عبد اللهیان: "أبلغنا الجانب العراقي بمدی حساسیة الشعب الإيراني الکبیر تجاه استخدام التسمیة الدقیقة والکاملة للخلیج"، مشيرًا إلى أن "رئیس الوزراء العراقي محمد شیاع السوداني قام بتصحیح ما نشره مؤخرا علی الفضاء الافتراضي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وذکر أنه "رغم وجود علاقات استراتیجیة وأخویة وعمیقة بین إيران والعراق، لکن أعربنا بصراحة عن مدی احتجاجنا علی هذا الملف وقمنا باستدعاء السفیر العراقي وأبلغنا الجانب العراقي بحساسیة الشعب الإيراني الکبیر تجاه استخدام التسمیة الدقیقة والکاملة للخلیج".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين الماضي، أن طهران أبلغت الحكومة العراقية رفضها تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي لكرة القدم بدلاً من الخليج الفارسي.وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني كان له رد فعل حول نشر العراق اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي الذي لا يمكن تغييره بأي واقع سواء كان رياضيا أو بأي مكان آخر".وتابع متحدث الخارجية الإيرانية: "أبلغنا رأينا للحكومة العراقية والموضوع جاء في إطار مسألة رياضية ورأينا ردود فعل وزارة الرياضة في إيران تجاه هذا الموضوع".وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت الماضي، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة "خليجي 25" المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل أو المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية "الخليج العربي" ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الإعلامية.

https://sputnikarabic.ae/20230111/إيران-تستدعي-سفير-العراق-لدیها-اعتراضا-على-استخدام-تسمیة-مزورة-للخلیج-1072142994.html

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