https://sputnikarabic.ae/20230214/ارتفاع-حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-في-زلزال-تركيا-وسوريا-إلى-100-قتيل-1073530131.html

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 100 قتيل

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 100 قتيل

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 100 قتيل، عقب انتشال جثث 5 فلسطينيين من أسفل الأنقاض في أنطاكيا بتركيا. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T18:00+0000

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وقال السفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى، مساء اليوم الثلاثاء، إن "5 فلسطينيين لحقوا بركب شهداء الزلزال الكبير"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وأوضح أن الضحايا الجدد هم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.وذكر السفير الفلسطيني أنه سيتم دفن هؤلاء الضحايا اليوم في أنطاكيا، لافتا إلى أنهم من سكان أنطاكيا وأنه من فلسطينيي سوريا.وتوقع ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين لعدم توفر المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.ووصل عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في تركيا إلى 49، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230214/منظمة-الصحة-العالمية-زلزال-تركيا-هو-أسوأ-كارثة-طبيعية-في-أوروبا-منذ-قرن-1073520383.html

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أخبار فلسطين اليوم, زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار