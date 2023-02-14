https://sputnikarabic.ae/20230214/العلاقات-السعودية-الإيرانية-متى-يتم-الإعلان-عن-جولة-جديدة-من-المفاوضات-1073530925.html

العلاقات السعودية-الإيرانية... متى يتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات؟

العلاقات السعودية-الإيرانية... متى يتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات؟

عاد الحديث مجددا حول موعد الجولة السادسة من المفاوضات بين السعودية وإيران لاستعادة العلاقات بين الجانبين، حيث جرت خمس جولات في السابق برعاية عراقية، ونظرا... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T18:55+0000

2023-02-14T18:55+0000

2023-02-14T18:55+0000

إيران

أخبار إيران

تقارير سبوتنيك

حصري

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg

هل يبدأ البلدان مرحلة جديدة من الحل الشامل للملفات العالقة بعد الأحاديث الرسمية حول ضرورة التوصل لتفاهمات حول مختلف القضايا؟بداية يقول الدكتور عبد الله العساف، المحلل السياسي السعودي: "في اعتقادي أنه لا تزال العلاقة أو عودة العلاقات أو تطبيع العلاقات ما بين الرياض وطهران إلى طبيعتها أمامها مشوار طويل جدا، ربما تعود جزئيا أو تدريجيا، لكن ليس في العاجل ما يدفع ويشجع لإعادتها".قمة الخطورةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "طهران تتعامل مع هذه الأزمات التي تمر بها والحاجة إلى التصالح مع الرياض تكتيكيا وليس استراتيجيا وهذا قمة الخطورة، لأنه هذا يعني انحناء للعواصف السياسية الخارجية والداخلية التي تمر بها طهران، ولتخفيف الضغوط عليها رأت اليوم الاتجاه نحو محيطها العربي والانفتاح على الرياض، في محاولة لإيجاد علاقة جيدة أو طبيعية إلى حد ما مع محيطها الخليجي وتحديدا المملكة العربية السعودية وعمل تنفيس للأزمة".وتابع العساف: "طالما أن ما تقوم به طهران عمل تكتيكي ومؤقت، فأنا لا أميل لمثل هذا العمل، ويجب أن يكون العمل استراتيجي ويعمل تصفير للمشاكل وإغلاق لها، هذه فرصة جيدة للرياض وطهران أن يلتقيا وجها لوجه حتى دونما وسيط".أزمة أمنيةوأكد المحلل السياسي، أن "جهود العراق تذكر وتشكر سواء في الحكومة السابقة أو حتى في الحكومة الحالية، وكان هناك بالمناسبة أكثر من لقاء جمع وزيرا الخارجية في البلدين سواء في قمة بغداد في البحر الميت، أو أيضا في قمة أخرى في أوروبا وتحدثا سويا، لكن لا تزال الملفات ثقيلة، وأنا أعتقد أن طهران يجب أن تبادر جيدا وأن تقدم ما لديها وما يشفع لديها للتسريع في هذا الأمر، الرياض أيضا لديها لديها اليد الممدودة من الملك سلمان وولي العهد ووزير الخارجية، كل المسؤولين السعوديين أرسلوا رسائل إيجابية، بأننا نرحب بالتقارب والانفتاح مع إيران متى ما أرادت".ولفت العساف إلى أنه "وعلى ما يبدو أن إيران تريد المساومة على ملفات المنطقة ملفا ملفا، ملف اليمن وملف سوريا والملف العراقي وملف لبنان، اليوم الأزمة هي أزمة أمنية وأزمة وجودية، وهذا ما تختلف فيه الرياض مع طهران".أجواء وديةفي المقابل، يقول الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني: "منذ حوالي عامين كانت هناك مفاوضات بين إيران والسعودية بوساطة الحكومة العراقية في بغداد، وقد جرت على الأرض خمس جولات من المفاوضات في أجواء ودية، وكادت أن تتحول من الجانب الأمني إلى الجانب السياسي، وكان يفترض بعد الجولة السادسة أن يكون هناك لقاء بين وزيري خارجية البلدين".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن لم تعقد الجلسة السادسة نظرا للأحداث الداخلية التي شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية، ويرجع تأجيل جولة المفاوضات السادسة إلى التدخل السعودي في الأزمة الداخلية الإيرانية وتأجيج الأوضاع باستخدام الآلة الإعلامية الضخمة في المملكة والتي تعمل ضد طهران على مدى الساعة، لهذا توقف المفاوضات، لكن خلال اجتماع قمة بغداد 2، كان هناك لقاء بين وزيري خارجية كل من السعودية وإيران وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات".عودة قريبةوأشار زاده، إلى أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات في وقت قريب، حيث أن طهران مستعدة لإزالة كل العقبات التي تقف في طريق استئناف المفاوضات والعلاقات بين الجانبين، ولا توجد أي عوائق من الناحية الإيرانية بشأن استئناف المفاوضات، لكن يبدو أن السعودية غير جادة في إقامة علاقات ودية مع إيران، نظرا لارتباط السعودية إلى حد ما بدول خارجية، هذه الدول تمنع التواصل والمفاوضات بين السعودية وإيران.ولفت المحلل السياسي إلى أن هناك أمل لدى الجانب الإيراني بأن تتم عملية تسوية شاملة بين طهران والرياض في المدى القريب، وبلا شك أن مناسك الحج لها دور في توطيد العلاقات خلال الأشهر المقبلة.أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، "ترحيبها بجهود الحكومة العراقية في استئناف المحادثات مع المملكة العربية السعودية".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "رأينا جهود العراق لاستمرار المسار الدبلوماسي لإعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية إلى مسارها الطبيعي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كنعاني: "تم الترحيب بدور الحكومة العراقية، وعقدت خمس جولات من المفاوضات من أجل استكمال العملية الماضية واستكمال المسار السياسي".وشدد على ضرورة احترام دور الحكومة العراقية وجهودها المسؤولة، والخطوات الإيجابية التي يمكن أن تتخذها وتلعب دورا إيجابيا"، متابعا: "نظرا للدور الذي تلعبه الدول الصديقة، بما في ذلك العراق، نأمل بالتقدم في مسار المفاوضات بين إيران والسعودية في المستقبل".وكان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في إيران، علي باقري كني، أكد أن حكومة بلاده حريصة على سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة، مشيرا إلى تقدم المفاوضات مع الجانب السعودي.وأوضح باقري أن "حکومة إبراهيم رئيسي، تعتبر موضوع حسن الجوار على رأس أولويات السیاسة الخارجیة الإیرانیة، في ما یخص دول المنطقة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".ولفت إلى أنه بالنسبة للمفاوضات السعودية "عقدت عدة جولات من المفاوضات مع الجانب السعودي في بغداد استضافتها الحكومة العراقية ويجري بذل جهود لمواصلة هذه المحادثات في إطار أولويات واعتبارات الجانبين".وأشار إلى أنه "في حكومة العراق السابقة، بذلت جهود كثيرة لدفع المفاوضات مع السعودية وفي حكومة السوداني الجديدة، تلعب حكومته هذا الدور أيضاً وقد عقدت خمس جولات من المحادثات حتى الآن وهذه المحادثات تتقدم".وفي مطلع العام 2023، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن"السعودية لم تتوفر لديها الإرادة الكافية بعد لعودة العلاقات مع إيران".وصرح عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى لبنان: "لدينا النية والإرادة اللازمتان لتطبيع العلاقات مع السعودية ولكن نعتقد أن الجانب السعودي ليس لديه الاستعدادات المطلوبة لعودة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي"، حسب وكالة "إسنا".

https://sputnikarabic.ae/20230213/إيران-تأمل-بالتقدم-في-مسار-المفاوضات-مع-السعودية-في-المستقبل-1073471944.html

https://sputnikarabic.ae/20230212/مسؤول-بالخارجية-الإيرانية-يؤكد-تقدم-المفاوضات-بين-إيران-والسعودية-1073435236.html

https://sputnikarabic.ae/20230129/العراق-يعلن-زيارة-وزير-خارجية-السعودية-إلى-بغداد-قريبا-للتباحث-بشأن-المفاوضات-مع-إيران-1072849195.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم