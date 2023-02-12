https://sputnikarabic.ae/20230212/مسؤول-بالخارجية-الإيرانية-يؤكد-تقدم-المفاوضات-بين-إيران-والسعودية-1073435236.html

مسؤول بالخارجية الإيرانية يؤكد تقدم المفاوضات بين إيران والسعودية

مسؤول بالخارجية الإيرانية يؤكد تقدم المفاوضات بين إيران والسعودية

أكد نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، في إيران، علي باقري كني، أن حكومة بلاده حريصة على سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة، مشيرا إلى تقدم المفاوضات مع الجانب... 12.02.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضح باقري أن "حکومة إبراهيم رئيسي، تعتبر موضوع حسن الجوار على رأس أولويات السیاسیة الخارجیة الإیرانیة، في ما یخص دول المنطقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأشار إلى أنه "من هذا المنطلق نجد أن علاقتنا مع بعض الدول التي كانت لدینا علاقات شبه مقطوعة معها، نجدها الیوم علاقات حیویة وخرجت من ثباتها و خاصة ترکمنستان وطاجیکستان".وأضاف: "وفيما یخص حدودنا الجنوبیة، کما نعلم أنه في الحكومة السابقة الإمارات والکویت سحبت سفرائها من إیران والیوم في حکومة رئيسي أعادت سفرائها إلى إیران".ولفت إلى أنه بالنسبة للمفاوضات السعودية "عقدت عدة جولات من المفاوضات مع الجانب السعودي في بغداد استضافتها الحكومة العراقية ويجري بذل جهود لمواصلة هذه المحادثات في إطار أولويات واعتبارات الجانبين".وأشار إلى أنه "في حكومة العراق السابقة، بذلت جهود كثيرة لدفع المفاوضات مع السعودية وفي حكومة السوداني الجديدة، تلعب حكومته هذا الدور أيضاً وقد عقدت خمس جولات من المحادثات حتى الآن وهذه المحادثات تتقدم".وفي مطلع العام 2023 قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "السعودية لم تتوفر لديها الإرادة الكافية بعد لعودة العلاقات مع إيران".وصرح عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى لبنان: "لدينا النية والإرادة اللازمتان لتطبيع العلاقات مع السعودية ولكن نعتقد أن الجانب السعودي ليس لديه الاستعدادات المطلوبة لعودة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.

https://sputnikarabic.ae/20230202/متحدث-الخارجية-العراقية-الحوار-بين-السعودية-وإيران-شأن-ثنائي-وندعم-مسارات-الحوار-في-المنطقة-1073027166.html

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