https://sputnikarabic.ae/20230214/فلسطين-توجه-3-رسائل-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بشأن-قرار-إسرائيل-بشأن-الاستيطان-1073483006.html

فلسطين توجه 3 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل بشأن الاستيطان

فلسطين توجه 3 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن قرار إسرائيل بشأن الاستيطان

بعثت السلطة الفلسطينية، ثلاث رسائل إلى الأمين العام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن "استمرار... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T06:38+0000

2023-02-14T06:38+0000

2023-02-14T06:38+0000

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وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية، والإعلان عن خطط بناء 10 آلاف وحدة سكنية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.ولفت منصور، إلى أن "القرار 2334 الذي أعاد التأكيد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، إضافة إلى إدانة مجلس الأمن لجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".وأكد أن "مواصلة إسرائيل تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، بحجة عدم وجود تصاريح صادرة عن الاحتلال وكإجراء عقابي، يشكل انتهاكا صارخا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظل استمرار إسرائيل في اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني".وشدد منصور، على أن "هذا الوضع الخطير يتطلب إجراءات فورية من قبل المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات القانونية لضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبذل جهود جادة وفورية لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن مرة أخرى للتحرك الفوري والسعي بكل الوسائل والتدابير العملية لتنفيذ قراراته.وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأحد الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".في هذه الأثناء، أعرب الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، عن إدانتهما شرعنة إسرائيل بناء 9 مستوطنات إضافية في الضفة الغربية.

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