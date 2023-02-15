https://sputnikarabic.ae/20230215/الأمن-البحريني-يعتقل-16-شخصا-بتهمة-إثارة-الفوضى-والتخريب-تنفيذا-لتوجيهات-كيانات-إرهابية-1073576674.html
الأمن البحريني يعتقل 16 شخصا بتهمة "إثارة الفوضى والتخريب" تنفيذا لتوجيهات "كيانات إرهابية"
الأمن البحريني يعتقل 16 شخصا بتهمة "إثارة الفوضى والتخريب" تنفيذا لتوجيهات "كيانات إرهابية"
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، اعتقال 16 شخصا إثر ارتكابهم أعمال وممارسات مخالفة للقانون بهدف "إثارة الفوضى والتخريب" وذلك بتحريض من "كيانات... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T20:44+0000
2023-02-15T20:44+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان "في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة، تم القبض خلال الأيام الأخيرة على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون، بهدف إثارة الفوضى والتخريب".وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأن أعمال البحث والتحري، دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرض عليها أفراد ومنظمات سبق تصنيفها كيانات إرهابية".وأكدت الداخلية البحرينية أنه "لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".ويأتي ذلك بينما تمر ذكرى أحداث فبراير/ شباط 2011، حينما شهدت البحرين اضطرابات في خضم أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، ونظمت المعارضة سلسلة احتجاجات للمطالبة بالإصلاح، وحدثت مناوشات مع قوات الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20220905/البحرين-تدين-التفجير-الإرهابي-قرب-السفارة-الروسية-في-كابل-1067340116.html
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البحرين, الأخبار, الأخبار, العالم العربي, العالم
البحرين, الأخبار, الأخبار, العالم العربي, العالم
الأمن البحريني يعتقل 16 شخصا بتهمة "إثارة الفوضى والتخريب" تنفيذا لتوجيهات "كيانات إرهابية"
20:44 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 21:03 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، اعتقال 16 شخصا إثر ارتكابهم أعمال وممارسات مخالفة للقانون بهدف "إثارة الفوضى والتخريب" وذلك بتحريض من "كيانات إرهابية".
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت الوزارة، في بيان "في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام وتعزيز السلامة العامة، تم القبض خلال الأيام الأخيرة على 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون، بهدف إثارة الفوضى والتخريب".
وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، وأن أعمال البحث والتحري، دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو لها وتحرض عليها أفراد ومنظمات سبق تصنيفها كيانات إرهابية".
وأكدت الداخلية البحرينية
أنه "لا تهاون في التصدي وبموجب القانون لأي ممارسات أو أفعال، تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".
ويأتي ذلك بينما تمر ذكرى أحداث فبراير/ شباط 2011، حينما شهدت البحرين اضطرابات في خضم أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، ونظمت المعارضة سلسلة احتجاجات للمطالبة بالإصلاح، وحدثت مناوشات مع قوات الأمن.