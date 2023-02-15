https://sputnikarabic.ae/20230215/البرلمان-الأوروبي-يخطط-اعتماد-بيانا-يدعو-فيه-لتوريد-طائرات-مقاتلة-لكييف-1073578045.html
البرلمان الأوروبي يخطط اعتماد بيانا يدعو فيه لتوريد طائرات مقاتلة لكييف
البرلمان الأوروبي يخطط اعتماد بيانا يدعو فيه لتوريد طائرات مقاتلة لكييف
يخطط نواب البرلمان الأوروبي خلال جلستهم في فرنسا اليوم الخميس اعتماد بياناً يدعون فيه لتوريد الطائرات المقاتلة ومروحيات وصواريخ لأوكرانيا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T23:48+0000
2023-02-15T23:48+0000
2023-02-15T23:48+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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بروكسل – سبوتنيك. ومن المرتقب أن يجري التصويت على البيان اليوم الخميس في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت موسكو).ويذكر أن بيانات البرلمان الأوروبي لا تعد ملزمة قانوناً، لكن الهيئات الأوروبية مجبورة لمراعاتها عند اتخاذ القرارات.ويقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.وكان قد قال دبلوماسيون، في وقت سابق، إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع.وفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف جارية.في وقت سابق، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات، تحتاج كييف أيضًا إلى الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة من الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20230131/إعلام-بايدن-يناقش-مع-زيلينسكي-طلبات-أوكرانيا-للمساعدة-العسكرية-الأمريكية-1072927296.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
البرلمان الأوروبي يخطط اعتماد بيانا يدعو فيه لتوريد طائرات مقاتلة لكييف
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يخطط نواب البرلمان الأوروبي خلال جلستهم في فرنسا اليوم الخميس اعتماد بياناً يدعون فيه لتوريد الطائرات المقاتلة ومروحيات وصواريخ لأوكرانيا.
بروكسل – سبوتنيك
. ومن المرتقب أن يجري التصويت على البيان اليوم الخميس في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت موسكو).
ويذكر أن بيانات البرلمان الأوروبي لا تعد ملزمة قانوناً، لكن الهيئات الأوروبية مجبورة لمراعاتها عند اتخاذ القرارات.
ويقوم
الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.
وكان قد قال دبلوماسيون، في وقت سابق، إن الدول الغربية بدأت مناقشة احتمال إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، لكن العديد يخشون تصعيد الصراع.
وفقًا لصحيفة "بوليتيكو"، نقلاً عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين غربيين، فإن المناقشات التي بدأها الجانب الأوكراني حول توريد مقاتلات نفاثة إلى كييف جارية.
في وقت سابق، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه بالإضافة إلى الدبابات، تحتاج كييف أيضًا إلى الحصول على صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة من الغرب.